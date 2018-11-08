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08.11.2018 03:10
Проект: В регионах

Маршрут впечатлений

Новосибирцев пригласили на обновленную Михайловскую набережную
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь №7714 (251)
В Новосибирске завершен второй этап реконструкции Михайловской набережной. На ней появились "маршрут впечатлений", спортивная и детская площадки. Работы проводятся в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".
Обновленную набережную осмотрели мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор Новосибирской области Андрей Травников (справа налево). Фото: Татьяна Кравченко/РГ Обновленную набережную осмотрели мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор Новосибирской области Андрей Травников (справа налево). Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Обновленную набережную осмотрели мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор Новосибирской области Андрей Травников (справа налево). Фото: Татьяна Кравченко/РГ

- Повышение качества и комфорта городской среды - одна из ключевых задач муниципалитета. Реконструкция и развитие Михайловской набережной - наш приоритет. Это, прежде всего, пожелание горожан, которое не раз звучало на наших встречах. Также в числе предложений новосибирцев - обустройство общественных пространств и создание зеленых зон. Эту работу мы будем вести системно, - отметил мэр Анатолий Локоть.

Вместе с главой города по обновленной набережной прогулялись губернатор Новосибирской области Андрей Травников, депутаты Законодательного собрания региона и горсовета Новосибирска.

За два года Михайловская набережная преобразилась кардинально. На месте хаотично расположенных киосков и рассыпавшегося асфальта появились велодорожки и детские площадки. В последние теплые дни осени горожане выставляли в соцсетях фотографии нового променада и делились впечатлениями.

Первый этап реконструкции, завершившийся в прошлом году, включал обустройство участка протяженностью 1,2 километра - от парка "Городское начало" до станции метро "Речной вокзал". Здесь было уложено около пятнадцати тысяч квадратных метров плитки, отремонтирована центральная парадная лестница.

Главный архитектор проекта Павел Носарев сообщил, что в ходе второго этапа работ были обновлены лестничные марши и верхний променад, выложены плиткой пешеходные дорожки, специальным покрытием - велодорожки, обустроена ливневая канализация, высажены деревья и кустарники, установлены современные светильники и скамейки, построен пандус у спуска от станции метро "Речного вокзала". Вскоре на набережной появится семейное кафе.

- Параллельную нижнему променаду пешеходную дорожку мы назвали "Маршрутом впечатлений", - рассказал Павел Носарев. - Проходя по ней, вы попадаете в комнату ароматов, тактильный сад, посещаете подиум для танцев, на котором летом будет играть духовой оркестр, детскую зону, спортивные площадки. Маломобильные горожане также смогут проводить здесь свой досуг.

Мэр Анатолий Локоть отметил, что после первого этапа реконструкции муниципалитет учел пожелания областных властей и привлек к участию в проекте инвесторов. В этом году подключились Сбербанк и Западно-Сибирская железная дорога (филиал РЖД). Железнодорожники совместно с благотворительным фондом "Солнечный город" обустроили инклюзивную зону для детей. Как сообщила руководитель фонда Марина Аксенова, здесь созданы все условия, чтобы ребятишки с особенностями здоровья и их родители могли отдохнуть, пообщаться, поиграть. Сюда удобно добраться от станции метро и парковки. Начальник ЗСЖД Александр Грицай отметил, что средства на обустройство детского городка были собраны в ходе благотворительного марафона "Достигая цели".

Кроме того, на набережной появилась площадка для воркаута. Горожане - общественники и бизнесмены - собрали на ее строительство 1,3 миллиона рублей.

- Сегодня мы видим конкретный результат - масштабный проект реконструкции Михайловской набережной выполнен качественно. На данном этапе были учтены все замечания, которые прозвучали в прошлом году. Проработан вопрос доступности территории набережной для маломобильных граждан. И на этом мы не останавливаемся. Нужно восстановить лестницу с выходом на улицу Большевистскую, обустроить там освещение. Есть вопросы по второй части набережной. Она должна стать максимально удобной для горожан, их любимым местом отдыха, - отметил мэр Анатолий Локоть.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил мэрию города с успешным завершением очередного этапа благоустройства набережной. Теперь пришло время заняться обновлением левого берега Оби - территории рядом с будущей ледовой ареной.

Справка

Реконструкция Михайловской набережной началась в прошлом году, тогда был проведен первый этап благоустройства. В 2018-м работы велись в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Из бюджетов разного уровня в 2017-2018 годах городу на эти цели направлено порядка 300 миллионов рублей.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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