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08.11.2018 03:10
Проект: В регионах

"Турист" ожил

Новосибирск избавится от самого известного долгостроя на площади Маркса
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь №7714 (251)
Брошенное на десятилетия недостроенное здание гостиницы "Турист" через три года превратится в современный апарт-отель. Это станет началом обновления площади Маркса. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал старт работам на объекте - в первую очередь будут демонтированы стеновые облицовочные панели.
Строители уже приступили к демонтажу бетонных панелей. Фото: Татьяна Кравченко/РГ Строители уже приступили к демонтажу бетонных панелей. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Строители уже приступили к демонтажу бетонных панелей. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Каждый железобетонный блок на каркасе здания весит от полутора до четырех тонн, а всего их 1 345. То есть демонтаж займет не менее двух месяцев. В итоге вся конструкция станет намного легче, нагрузка на каркас уменьшится на треть. Новые облицовочные панели будут из стекла, легкие и теплосберегающие.

Застройщик сразу взялся за дело: стационарный башенный кран, уникальный для города по своим характеристикам, заработал здесь уже на следующий день после получения разрешений Ростехнадзора. Благодаря высоте, большой грузоподъемности и дальнему выносу стрелы кран поможет рабочим снимать бетонные панели с любого участка здания. Мало того что эти блоки отличаются по форме и весу, они еще и закреплены на каркасе тремя разными способами. Несмотря на сложности, строители намерены демонтировать по два десятка панелей в сутки.

А в феврале-марте следующего года начнется новый этап реконструкции. Благодаря значительному снижению нагрузки станет возможным увеличение высотности здания - с 66 до 77 метров - на пять новых этажей.

- Объект очень дорогой, будет окупаться долго, если вообще окупится, - отмечает президент строительной компании "АСК" Валерий Кокорин. - Но мы понимаем, что он нужен городу, и обещали осенью приступить к работам. Этот комплекс занимает целый квартал, необходимо будет провести его реконструкцию со сносом части строений и возведением новых. Это непросто, но мы ощущаем поддержку муниципалитета - в частности, удалось договориться с банком о проектном финансировании.

Объем инвестиций составляет один миллиард рублей, и в дальнейшем сумма может быть увеличена. Современное здание апарт-отеля будет соединено с соседним торговым центром. Обновленный комплекс станет центром площади Маркса.

- Проект гостиницы "Турист" был разработан еще в конце 1960-х, но и спустя несколько лет здесь был лишь котлован, - вспоминает Анатолий Локоть. - В то время моя семья жила в доме через дорогу, и мы с товарищами здесь играли. Рядом было небольшое поле, где детвора запускала "ракеты", пекла картошку. Долгострою больше сорока лет, и эту историю давно пора завершить.

Теперь, когда определен будущий облик отеля, можно проектировать развитие прилегающих территорий.

- Гостиничный комплекс - это исключительно важный объект с точки зрения благоустройства, наведения порядка на хаотично застроенной площади Карла Маркса, - уверен Анатолий Локоть. - Наконец-то нашлась строительная компания, которая готова сделать из этого каркаса прекрасный объект, который украсит Новосибирск. Кроме того, решается сразу несколько проблем. Например, с транспортной развязкой - здесь есть вопросы доступа в метро. Так, вход в непосредственной близости от будущей гостиницы расположен не слишком удобно, и его перенесут в другое место. Это позволит организовать выезд транспорта на улицу Титова, чтобы не перегружать улицу Ватутина. Ведь, помимо прочего, частью комплекса станет и двухуровневая парковка.

По мнению главы города, для левобережной части Новосибирска важен сам факт появления гостиничного комплекса - на этой территории их недостаточно. Здесь планируется расположить и концертный зал - подобных современных площадок на левом берегу Оби практически нет. А на месте заборов и пустыря будет разбит сквер - это специальное условие, которое оговаривается в проекте.

Прямая речь

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:

- Это не просто завершение конкретного долгостроя, но и обновление всей площади Маркса, а также показательный пример партнерства муниципальной власти и бизнеса. Муниципалитет оказывает поддержку инвесторам: мы стараемся работать так, чтобы компания оформила документы и получила необходимые согласования в максимально короткие сроки. При этом бюджетные деньги в реконструкцию "Туриста" не вкладываются, все расходы взяла на себя строительная компания.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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