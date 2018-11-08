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Спорт в качестве катализатора

Новосибирск обновится к началу молодежного чемпионата мира по хоккею
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь №7714 (251)
Чемпионат мира по хоккею среди молодежи 2023 года предоставляет Новосибирску большие возможности для развития всей инфраструктуры - спортивной, транспортной, инженерной, улично-дорожной. По предварительным оценкам специалистов мэрии, на комплексную подготовку города к масштабному турниру потребуется не менее тридцати миллиардов рублей.
Анатолий Локоть расписался на символическом закладном камне новой арены. Фото: Татьяна Кравченко/РГ Анатолий Локоть расписался на символическом закладном камне новой арены. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Анатолий Локоть расписался на символическом закладном камне новой арены. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на совещании в правительстве региона, которое прошло под руководством помощника президента РФ Игоря Левитина и президента Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазеля, отметил, что данный проект рассматривается как стратегическое направление развития всего города. Аналогичным примером может служить Универсиада, которая пройдет в Красноярске в следующем году. Она потянула за собой строительство целого ряда крупных спортивных и социальных объектов, масштабное благоустройство города и ремонт основных магистралей.

- Для проведения особого мероприятия разработан план, который условно поделен на шесть блоков. Это: создание инфраструктуры для проведения соревнований, ядром которой выступает многофункциональная ледовая арена; развитие транспортно-логистической системы города; благоустройство; содействие комфортному размещению участников и гостей чемпионата; организация культурной программы; обеспечение информационной поддержки и мер безопасности во время проведения чемпионата, - сообщил Анатолий Локоть участникам совещания.

Более подробно он остановился на вопросе транспортной доступности новой арены. Для этого необходимо построить станцию метрополитена "Спортивную", две новые автодороги, пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста, а также реконструировать дамбу с выездом и прилегающими улицами. Кроме того, возле арены на площади в тридцать гектаров нужно проложить пешеходные, беговые и велодорожки, установить освещение и малые архитектурные формы. Общая стоимость данных работ, по предварительным оценкам, составит 6,4 миллиарда рублей.

Однако, как считает мэр Анатолий Локоть, нельзя ограничиваться подготовкой только на одной площадке, где будет возводиться спортивный комплекс. Весь город требует масштабного обновления. В числе первоочередных задач - приобретение подвижного состава общественного транспорта. Работающий сейчас имеет существенный износ. Также нужны спецтехника и средства малой механизации для уборки города. В прошлом году было закуплено 49 новых машин, но этого недостаточно при снежной зиме.

Кроме того, необходимо заменить остановочные павильоны, переложить трамвайные пути, отремонтировать дороги и тротуары, обновить указатели, благоустроить улицы, привести в порядок фасады зданий. Дополнительные средства потребуются для содержания парковых зон и общественных пространств.

- Комплексная подготовка города к чемпионату мира в ближайшие пять лет потребует не менее тридцати миллиардов рублей. Учитывая, что объем доходной части городского бюджета составляет 37,5 миллиарда рублей в год, городу без федеральной и региональной помощи с этим не справиться. Нужно проработать вопрос распределения финансовых затрат на подготовку к чемпионату, - подчеркнул мэр.

По словам президента IIHF Рене Фазеля, замечательно, что мэр Анатолий Локоть не ограничивает план подготовительных мероприятий одним проведением турнира, а гораздо шире смотрит на это событие.

- Мэр совершенно правильно говорит о том, что чемпионат мира может повлиять на улучшение транспортной системы города. Мы видим, как в других городах крупные спортивные мероприятия становились катализаторами развития детского спорта и всей городской инфраструктуры. В Новосибирске, я знаю, сильные хоккейные традиции, и город, несомненно, заслужил, чтобы здесь состоялся спортивный праздник международного уровня, - отметил Рене Фазель.

Между тем

Анатолий Локоть предложил инициировать подписание соглашения между Федерацией хоккея России, правительством Новосибирской области и мэрией - с тем, чтобы определить зоны ответственности федерации, субъекта и города Новосибирска, а также выбрать исполнительный орган, координирующий действия по подготовке и проведению турнира в 2023 году.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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