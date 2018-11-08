Новости

Разбивший звезду Трампа на "Аллее славы" в США получил условный срок 03:47
Проблемы с датчиками могут возникнуть у 246 самолетов Boeing 737 Max 03:02
Не менее 47 человек погибли в ДТП с автобусами в Зимбабве 03:00
Госдеп начал изучать последствия новых санкций против РФ 02:20
Трюдо извинился за отказ Канады принять еврейских беженцев 02:10
"Реал" разгромил "Викторию" и сравнялся по очкам с "Ромой" 01:21
Трамп обвинил "режим Обамы" в присоединении Крыма к России 00:36
Роналду забил "МЮ" свой первый гол в Лиге чемпионов за "Ювентус" 00:33
Гончаренко: Скорее всего, у Фернандеса перелом скулы 00:19
СБ ООН по запросу РФ обсудит санкции против КНДР 00:16
После гибели девушки под колесами поезда начали доследственную проверку 07.11.2018
Труп россиянки обнаружен на Кипре 07.11.2018
Реструктуризацию ипотеки могут оставить лишь заемщикам с единственным жильем 07.11.2018
Опубликовано видео с места убийства женщины с сыном в Москве 07.11.2018
Дональд Трамп сменил генпрокурора США 07.11.2018
Во Франции обрушился жилой дом 07.11.2018
В ОБСЕ не нашли следов иностранного вмешательства на выборах в США 07.11.2018
Ректора Московской духовной академии не пропустили на Украину 07.11.2018
Трамп подтвердил полноформатную встречу с Путиным на G20 07.11.2018
Трамп рассказал о грядущих кадровых переменах в его администрации 07.11.2018
Во Франции объявили имя лауреата Гонкуровской премии 07.11.2018
Китайский сверхманевренный истребитель сняли на видео 07.11.2018
На берегу Черного моря нашли древний "металлургический завод" 07.11.2018
СК начал проверку после гибели женщины под колесами "Сапсана" 07.11.2018
Трамп назвал фальшивкой расследования о "российском следе" 07.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
08.11.2018 03:09
Проект: В регионах

Скользко там, где не чистят

Депутаты взялись за наведение порядка на пешеходных мостах и переходах
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь №7714 (251)
Совет депутатов города Новосибирска взял на контроль обустройство мостов и пешеходных переходов через малые реки.
Теперь переход у дома по улице Д. Давыдова, 1 стал безопасным. Фото: Татьяна Кравченко/РГ Теперь переход у дома по улице Д. Давыдова, 1 стал безопасным. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Теперь переход у дома по улице Д. Давыдова, 1 стал безопасным. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

По инициативе члена постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству Евгения Лебедева была проведена инвентаризация таких объектов. На учет поставлено 52 моста и перехода.

- Выяснилось, что все они возведены хозспособом еще в середине прошлого века. Парадокс в том, что находятся эти объекты на муниципальной земле, но на балансе в основном не состоят. Лишь семь объектов принято МКУ "Гормост" в оперативное управление, один - в процессе передачи. Состояние таких переходов не поддается критике - их никто не чистит и не ремонтирует. В то же время благодаря мостикам и переходам, включая лестничные спуски, жителям быстрее и удобнее добираться до дома, места работы, образовательных учреждений, остановок общественного транспорта, - обозначил проблему депутат Евгений Лебедев.

Такие переходы есть, например, на границе Дзержинского и Калининского районов. Здесь самый короткий путь проходит через участок гаражного кооператива. Его председатель в августе 2018 года обратился в приемную депутата Евгения Лебедева с просьбой - помочь обустроить спуск, который в зимнее время становится непреодолимым препятствием для жителей.

- Так как этот вопрос волнует жителей двух сразу районов, то и решать его надо сообща. Я обратился к коллеге по депутатскому корпусу Ирине Константиновой, чей избирательный округ граничит с моим округом № 2. Из личных средств мы профинансировали работы по благоустройству, понимая, как это важно для людей, тем более в преддверии зимы. Все вопросы по безопасности перехода возле дома № 1 на улице Дениса Давыдова были решены - установлена металлическая лестница с поручнем длинной более десяти метров. Все выполнено добротно. По отзывам жителей, они довольны, - сообщил Евгений Лебедев.

Для проведения работ депутаты привлекли специалистов, закупили нужные материалы.

- Ранее здесь был крутой и скользкий подъем, а теперь удобная лестница. Мой предвыборный слоган гласит: "Вместе к решению общих проблем!". На мой взгляд, в случае с лестницей он себя полностью оправдывает. Нельзя оставаться равнодушными к просьбам людей. Мы должны сообща - депутаты, исполнительная власть, сами жители - делать наш город комфорт-нее и безопаснее, - уверен депутат.

Еще одним общим делом стала реконструкция пешеходной зоны через реку Ельцовка у дома № 11 по улице Дениса Давыдова. Здесь было уложено бетонное покрытие. Получилась удобная и безопасная дорожка.

Но на этом работа не завершается. Как отметила депутат Ирина Константинова, в зоне особого внимания остается несколько небезопасных мест, через которые проходит большое количество жителей города.

- Мосты через малые реки и переходы функционально важны. Каждый день по ним идут сотни людей. Необходимо поду-мать о том, чтобы сделать такие места как можно более безопасными, привести их в приличное состояние, - подчеркивает Ирина Константинова.

На ближайшем заседании постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству планируется обсудить этот вопрос и обратиться к городским властям с рекомендацией - принять данное имущество в муниципальную собственность. В дальнейшем это позволит предусмотреть в городском бюджете средства на ремонт и содержание таких объектов. По предварительным данным, на эти цели нужно до восьми миллионов рублей.

- К работе необходимо привлечь администрации районов, структурные подразделения мэрии. Я общаюсь с избирателями и часто слышу, как люди опасаются упасть на таких необустроенных переходах и мостах. А ведь ежедневно там проходят дети, пожилые люди, мамы с колясками. Следующий шаг - установить освещение. Такое пожелание прозвучало от сотрудников и родителей воспитанников детского сада, на встрече с которыми я недавно был, - отмечает Евгений Лебедев.

Прямая речь

Ирина Константинова, депутат Совета депутатов города Новосибирска:

- Мы стараемся привлечь к решению общих проблем жителей многоквартирных домов, сотрудников управляющих компаний, членов гаражных кооперативов, на территории которых находятся такие переходы. Это наши общие проблемы, и давайте не будем оставаться в стороне от их решения.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РПЦ ответила на предложение Порошенко "вернуться домой"
Песков рассказал об отношении Кремля к новым возможным санкциям США
СМИ: Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции и освободили
Путин призвал создать эффективную систему нейтрализации боевиков
Прокуратура и СК проверят колонию после фото Цеповяза с икрой