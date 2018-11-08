Совет депутатов города Новосибирска взял на контроль обустройство мостов и пешеходных переходов через малые реки.

По инициативе члена постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству Евгения Лебедева была проведена инвентаризация таких объектов. На учет поставлено 52 моста и перехода.

- Выяснилось, что все они возведены хозспособом еще в середине прошлого века. Парадокс в том, что находятся эти объекты на муниципальной земле, но на балансе в основном не состоят. Лишь семь объектов принято МКУ "Гормост" в оперативное управление, один - в процессе передачи. Состояние таких переходов не поддается критике - их никто не чистит и не ремонтирует. В то же время благодаря мостикам и переходам, включая лестничные спуски, жителям быстрее и удобнее добираться до дома, места работы, образовательных учреждений, остановок общественного транспорта, - обозначил проблему депутат Евгений Лебедев.

Такие переходы есть, например, на границе Дзержинского и Калининского районов. Здесь самый короткий путь проходит через участок гаражного кооператива. Его председатель в августе 2018 года обратился в приемную депутата Евгения Лебедева с просьбой - помочь обустроить спуск, который в зимнее время становится непреодолимым препятствием для жителей.

- Так как этот вопрос волнует жителей двух сразу районов, то и решать его надо сообща. Я обратился к коллеге по депутатскому корпусу Ирине Константиновой, чей избирательный округ граничит с моим округом № 2. Из личных средств мы профинансировали работы по благоустройству, понимая, как это важно для людей, тем более в преддверии зимы. Все вопросы по безопасности перехода возле дома № 1 на улице Дениса Давыдова были решены - установлена металлическая лестница с поручнем длинной более десяти метров. Все выполнено добротно. По отзывам жителей, они довольны, - сообщил Евгений Лебедев.

Для проведения работ депутаты привлекли специалистов, закупили нужные материалы.

- Ранее здесь был крутой и скользкий подъем, а теперь удобная лестница. Мой предвыборный слоган гласит: "Вместе к решению общих проблем!". На мой взгляд, в случае с лестницей он себя полностью оправдывает. Нельзя оставаться равнодушными к просьбам людей. Мы должны сообща - депутаты, исполнительная власть, сами жители - делать наш город комфорт-нее и безопаснее, - уверен депутат.

Еще одним общим делом стала реконструкция пешеходной зоны через реку Ельцовка у дома № 11 по улице Дениса Давыдова. Здесь было уложено бетонное покрытие. Получилась удобная и безопасная дорожка.

Но на этом работа не завершается. Как отметила депутат Ирина Константинова, в зоне особого внимания остается несколько небезопасных мест, через которые проходит большое количество жителей города.

- Мосты через малые реки и переходы функционально важны. Каждый день по ним идут сотни людей. Необходимо поду-мать о том, чтобы сделать такие места как можно более безопасными, привести их в приличное состояние, - подчеркивает Ирина Константинова.

На ближайшем заседании постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству планируется обсудить этот вопрос и обратиться к городским властям с рекомендацией - принять данное имущество в муниципальную собственность. В дальнейшем это позволит предусмотреть в городском бюджете средства на ремонт и содержание таких объектов. По предварительным данным, на эти цели нужно до восьми миллионов рублей.

- К работе необходимо привлечь администрации районов, структурные подразделения мэрии. Я общаюсь с избирателями и часто слышу, как люди опасаются упасть на таких необустроенных переходах и мостах. А ведь ежедневно там проходят дети, пожилые люди, мамы с колясками. Следующий шаг - установить освещение. Такое пожелание прозвучало от сотрудников и родителей воспитанников детского сада, на встрече с которыми я недавно был, - отмечает Евгений Лебедев.

Прямая речь

Ирина Константинова, депутат Совета депутатов города Новосибирска:

- Мы стараемся привлечь к решению общих проблем жителей многоквартирных домов, сотрудников управляющих компаний, членов гаражных кооперативов, на территории которых находятся такие переходы. Это наши общие проблемы, и давайте не будем оставаться в стороне от их решения.