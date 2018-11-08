Новосибирские поликлиники изменятся к лучшему

Новосибирская область приступила к модернизации работы поликлиник - в приоритетном проекте участвует два десятка медучреждений. Первые результаты уже есть: время ожидания у кабинета участкового врача сократилось втрое, а у окошка регистратуры - в четыре раза.

Время ожидания в очереди в регистратуру сократилось в четыре раза. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Сэкономить время удалось в том числе благодаря отказу от бумажной формы статистического талона - действует электронная очередь к специалистам. Первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева высоко оценила эффективность работы регионального минздрава, побывав в городской поликлинике № 7. Однако, как считают специалисты, основные изменения в работе первичного звена системы здравоохранения еще впереди.

- Поликлиника № 7 неслучайно вошла в приоритетный проект "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", - отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. - Во-первых, здесь большое количество приписного населения, а во-вторых, она объединяет под одной крышей взрослое и детское отделения. На этой площадке очень удобно отрабатывать основные принципы проекта и презентовать их. Сегодня в проект вовлечено около двадцати поликлиник, все они расположены на территории Новосибирска, однако в дальнейшем мы распространим опыт на медучреждения области. Так мы добьемся повышения качества, доступности и безопасности оказания первичной помощи жителям всего региона.

Основой для модернизации поликлиник стали информационные технологии. Это позволяет серьезно экономить бюджет и, что важнее, значительно повышает эффективность работы медучреждения. Необходимая информация о пациенте теперь вносится в единую информационную систему.

Это облегчает работу медикам, сокращает время приема и, как следствие, очереди к профильным специалистам. Кроме того, если раньше врач, выписывая лекарство, не знал, в какой аптеке оно в наличии, то теперь и эта информация есть в системе. Можно даже заказать нужное лекарство со склада. Документооборот поликлиники № 7 полностью переведен в электронную форму.

- Мне очень понравился персонал поликлиники: люди с душой относятся к своему делу, - поделилась впечатлениями Татьяна Яковлева. - На базе этого учреждения можно развернуть пилотный проект, испытывая общероссийский стандарт работы как детского, так и взрослого отделений. Мы договорились с министром здравоохранения Новосибирской области о том, что возьмем работу поликлиники за основу.

Как рассказала главный врач медучреждения Ольга Батищева, за последнее время в поликлинике действительно сделано многое. Например, заработал проект "Аптека-склад".

- Раньше у нас было девять складов и 44 материально-ответственных лица в разных корпусах. Сейчас - четыре основных склада, количество персонала значительно уменьшилось. Это позволило сэкономить 1,2 миллиона рублей в год. При этом соблюдаются нормы хранения медикаментов, оптимизирована логистика. Освободились пять кабинетов, которые мы оборудовали под площадки первичного приема пациентов, - подчеркнула Ольга Батищева.

Ряд нововведений будет постепенно внедряться со следующего года. Например, все государственные медучреждения оформят в едином стиле. Соглашение о разработке единой концепции областной минздрав подписал с Новосибирским государственным университетом архитектуры, дизайна и искусств. По словам специалистов, универсальное оформление позволит создать систему доступной и понятной навигации в поликлиниках.

Кстати, при разработке системы навигации используются современные технологии - например, EyeTracking. Специальные очки дают возможность отслеживать движения зрачков человека и передавать эту информацию для программного анализа. Таким образом становится понятно, по какому алгоритму люди ищут таблички и указатели, куда направляются в первую очередь. В эксперименте на базе 29-й поликлиники участвуют пациенты разного пола, возраста и роста. По итогам исследований будут разработаны рекомендации для создания понятной каждому системы ориентирования в медучреждениях.

Кстати

Еще одним новшеством станет внедрение роботизированной системы в едином колл-центре, где можно записаться на прием к врачу. Искусственный интеллект с функцией распознавания голоса заменит операторов. На территории региона сейчас действует единый колл-центр с номером 124, и, по оценке аналитиков, сорок процентов жителей области пользуются его услугами. Но операторы не успевают отвечать на все звонки. Роботизированная система решит эту проблему - дозвониться до колл-центра сможет каждый и в любое время.