По наблюдениям кадровых агентств, знание иностранных языков все чаще становится одним из условий приема на работу.

Согласно исследованию компании HeadHunter, соискатели, владеющие английским и немецким, могут рассчитывать на 20-50-процентную прибавку к зарплате. Знатокам английского, китайского или турецкого языков работодатели предлагают до 170 тысяч рублей в месяц, немецкого, арабского и японского - до 160.

С принцем на ты

Тему профессионального изучения языков специалисты подняли на Российско-немецком культурно-деловом форуме в Новосибирске.

- Общий язык - отличный способ вписаться в мировую экономику, - подчеркнул в беседе с корреспондентом "РГ" принц Эдуард фон Анхальт. - Это важнейший фактор эффективного развития современных коммуникаций. Например, английский на Западе уже не считается иностранным. Европейские дети его изучают с самого раннего возраста. И это важно, поскольку, выстраивая сотрудничество на перспективу, следует владеть вторым или третьим языком в совершенстве.

По словам профессора дипломатической Академии МИД России Рольфа Клауберга, слабое знание немецкого языка - одна из причин возвращения в Россию соотечественников, решивших выехать на историческую родину, но так и не вписавшихся в новую ментальность.

- Немцы очень радушны к тем, кто с ними легко общается. А вот если диалог идет с трудом, собеседника сразу "записывают" в чужаки, даже если он обрусевший немец, - признает Клауберг.

Язык до Дрездена доведет

В последние годы бытует мнение, что на Западе не признают российских дипломов,вынуждая эмигрантов получать образование в европейской высшей школе. Однако эксперты утверждают, что такое происходит далеко не всегда.

- В любой стране приезжающим специалистам приходится переквалифицироваться. Главное, успешно сдать экзамен на местном языке. Если вы сносно владеете немецким, в Германии преград ставить не будут, - утверждает директор центра международного образования и языковой коммуникации Новосибирского государственного медуниверситета (НГМУ) Татьяна Извекова. - В немецких клиниках сейчас работает много наших соотечественников. Иногда в Россию едут учиться их дети. А сейчас, когда во всем мире обостряются кадровые проблемы, устроиться на работу врачам становится проще. Если раньше, помимо экзамена по специальности, было необходимо наработать еще много часов практики, то теперь ее сократили до минимума. Германия испытывает крайний дефицит медицинских кадров, поэтому наших врачей берут на работу без проблем. Но, повторюсь, только при условии хорошего знания языка.

Сибирские вузы, ориентированные на качественную подготовку специалистов, стараются работать по договорам обмена. НГМУ, например, сотрудничает с тремя немецкими вузами и клиникой. Три года назад там осуществили совместный с Мюнхенским университетом проект в сфере телемедицины, организовали большой цикл лекций профессуры из Германии. Еще одна возможность языкового тренинга - летние стажировки иностранных студентов в Сибири.

- Нас это даже удивляет, - подчеркивает Татьяна Извекова. - Обычный университет, нет специального общежития, индивидуального сопровождения для иностранцев. Но немцы прошли практику по первой помощи, акушерству и гинекологии и, уезжая, сообщили, что всем довольны. С языком особых проблем не было. Медикам в этом смысле понять друг друга проще, поскольку многие термины латинские.

Сибирский треугольник

По словам экспертов, среди вузов, готовящих специалистов по иностранным языкам, растет конкуренция. В борьбе за абитуриента требуются дополнительные усилия.

- Наш вуз оказался в центре треугольника, образованного крупными сибирскими университетами. Поэтому нам приходится тратить много сил, времени и средств на профориентацию, - сообщила корреспонденту "РГ" директор института филологии иностранных языков и медиакоммуникаций Кемеровского госуниверситета Лидия Ким. - Чтобы студенты могли стажироваться в Германии, мы открыли центр немецкого языка. Готовим специалистов не хуже статусных университетов. Однако всякий раз это приходится доказывать. Поэтому чувствуем некоторую ущемленность на рынке образовательных услуг.

В высшей школе много других проблем. Например, зарубежные стажировки для аспирантов не являются обязательным условием их языковой подготовки. А программа среднестатистического вуза отводит на изучение иностранного языка всего сорок часов.

Воспитать полиглота

Между тем уже очевидно, что растет спрос не просто на специалистов с профессиональным знанием иностранного языка, а на полиглотов. И второй иностранный язык необходимо вводить уже в начальное образование. Некоторые школы начинают такую практику. Однако ее распространению мешает дефицит учителей. Даже педагогов англо-немецкого профиля сегодня очень мало. И это - проблема, которую надо решать, не откладывая.

Стоит напомнить, что Министерство образования РФ еще в 2015 году ввело стандарт, согласно которому второй иностранный язык должен был стать обязательным элементом школьной программы. Но поскольку к таким переменам были готовы далеко не все школы, для адаптации предусмотрели переходный период.

Учителя немецкого Азовского национального района Омской области сообщили, что уже получили регламент о вводе с января 2019 года второго иностранного языка в пятых и восьмых классах выборочно, а с сентября - уже повсеместно с пятого по девятый. "Мы-то с этой задачей справимся, поскольку половина населения немецкий язык знает. А вот как будут решать эту проблему другие школы - большой вопрос", - отметили педагоги. .