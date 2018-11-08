Томский студент организовал площадку для ломки стереотипов

Константин Олехнович - студент четвертого курса Юридического института ТГУ. Значит, будет адвокатом, любит передачу "Час суда" и знает законы наизусть. Скорее всего, подобную характеристику Константин получил бы от человека, который привык, не задумываясь, вешать ярлыки окружающим. С такими скороспелыми предвзятыми мнениями и борется активист: создал площадку для диалога с людьми, к которым большинство относится, мягко говоря, настороженно. Экстрасенс, феминистка, мусульманка и многие другие уже успели высказаться, дальше - больше.

На вопрос: "Зачем ему все это?", Константин отвечает, что стереотипы не выносит с детства. И сам страдал от негативного отношения окружающих, и других защитить от него пытался. Доучившись до третьего курса университета, начал битву с ярлыками. Взяв за основу формат канувшего в лету международного проекта "Живая библиотека", придумал свой - "Лицом к лицу". Это площадка для диалога, на которой герой-спикер сначала рассказывает о себе, а затем отвечает на вопросы публики. Название возникло само собой, ведь это, по сути - разговор лицом к лицу.

В октябре прошлого года студент организовал одноименное сообщество в социальной сети "ВКонтакте", а через два месяца провел первую встречу с героями, и она собрала около ста зрителей. На последнюю пришло уже более двухсот человек. Историями с ними поделились экстрасенс, сирота (которая, как вспоминают участники диалога, все время запрещала ее жалеть), темнокожий и феминистка. Организатор признается: не все прошло так гладко, как хотелось бы - выступления двух героев пришлось прервать из-за града некорректных вопросов.

А кто решает - корректный вопрос или нет? Может, хотим отказаться от одних стереотипов, а попадаем в плен других? Где пределы открытости? Кажется, Константин ступил на минное поле. Шаг в одну сторону - взрыв агрессии, в другую - залп критики. Тут недолго и заблудиться, где вредный стереотип, а где полезная грань, переходить которую не стоит. А если публика буквально заклюет выступающего, то кто виноват - автор проекта?

Впрочем, герои, как правило, остаются довольны. Тезка Олехновича, экстрасенс Константин Штырхунов даже не понял, почему его вдруг решили защитить от вопроса: "К повару идут за едой, а кто, по-вашему, к вам должен ходить?" После встречи он предложил такой ответ: "Ко мне приходить никто не должен, но могут обратиться те, кому интересна альтернативная точка зрения на устройство мира".

А вот среди зрителей есть разочарованные. Елизавета Чернова пришла на "Лицом к лицу" с друзьями и едва досидела до конца: "Некоторые герои только подтвердили существующие стереотипы: вели себя соответствующе и произносили фразы, которые я от них ожидала. Другие утверждали, что никогда не сталкивались с негативом и враждой. А о чем тогда спорить? Понравилось слушать только темнокожего парня, он харизматичный".

Понятно, что герой должен быть яркой, интересной личностью, умеющей доносить свою позицию до аудитории, а не только относиться к определенной социальной группе. Однако Олехнович не унывает, учится на ошибках и с готовностью обсуждает в группе "Лицом к лицу" прошедшие мероприятия, чтобы новый блин, который планируется уже в ноябре, не вышел комом.

- Наша главная цель - снять напряжение в обществе, - говорит Константин. - Хочу создать такую площадку, где люди смогут общаться честно, открыто, без боязни, что их будут осуждать, подвергать каким-то репрессиям. К сожалению, пока такие встречи не очень регулярны из-за загруженности, отсутствия постоянной поддержки и других проблем. Но зато есть, куда стремиться.

Количество желающих поделиться своей историей, равно как и число заинтересованных зрителей, постоянно растет. В группе "Лицом к лицу" есть специальная форма для потенциальных героев - и, по словам Константина, заявок уже больше пятидесяти. Каждую из них организаторы обсуждают коллективно и после этого принимают решение. Но бывает и наоборот: Олехнович и команда ищут "нужного" героя через знакомых и социальные сети.

У "Лицом к лицу" два дочерних спецпроекта: "Don.t be afraid" и "Это не так". Первый - серия видеороликов в "Инстаграме" - будет продвигать разрушение стереотипов онлайн, второй - фотовыставка - работает в реальном мире. Таким образом организаторы пытаются охватить максимум медийного пространства. Кстати, ближайшая "Это не так" состоится в ноябре в Томском государственном центре современного искусства.

Комментарии

Анна Попелло, директор АНО "Центр поддержки людей с нарушенным слухом "Созвучие", участник проекта:

- "Лицом к лицу" - это возможность задавать вопросы, на которые в обычной жизни не всегда можно получить ответы. Прямой и открытый диалог - как путь к пониманию и принятию другого человека и его позиции.

Кирилл Горелов, психолог:

- Определенное напряжение в обществе даже самом благополучном существует всегда. В нашем случае оно обострено экономическими и внешнеполитическими факторами, сегментацией и даже атомизацией общества. Поэтому площадки для диалога, конечно, нужны и важны, особенно для молодежи, как для наиболее активной и при этом закрытой в субкультурных рамках части общества. Другое дело, что это за площадки, кто их организовывает, формулирует темы, ведет диалог. Непрофессионализм организаторов может взамен разрушения стереотипов и примирения сторон вызвать обратную реакцию - выплеск агрессии, отчуждение, враждебность. В таких серьезных вопросах важно помнить врачебную заповедь: не навреди.

Контакт

https://vk.com/f2ftsk - сообщество "Лицом к лицу". Проект поддерживают департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, ТГУ и Государственный центр современного искусства.