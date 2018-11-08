ООО "Транснефть — Восток" выделило на реализацию социальных проектов в Иркутской области 400 миллионов рублей.

В 2006 году недалеко от Тайшета был сварен первый стык нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан. С того времени ООО "Транснефть - Восток" ведет отсчет своей работы в Иркутской области. Государство поставило компании цель: обеспечить транспортировку сибирской нефти к дальневосточным портам и в Китай. За более чем десять лет "Транснефть - Восток" не только выполнила государственную задачу, но и внесла серьезный вклад в социальную сферу региона, выделив около 400 миллионов рублей на ремонт и строительство больниц и школ, возведение детских и спортивных площадок, поддержку культурных центров, помощь ветеранам и пенсионерам.

В числе крупных благотворительных проектов ООО "Транснефть - Восток" - реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Киренска. Еще одна значимая акция - ремонт помещения уникальной библиотеки русской поэзии в Братске, которую всю жизнь собирал и передал городу братчанин Виктор Сербский. Только в этом году предприятие оказало финансовую помощь более чем на 220 миллионов рублей. Так, на ремонт поликлиники Братской детской городской больницы компания перечислила практически 160 миллионов рублей. Это первый капремонт за 38 лет работы поликлиники, к которой прикреплено около 30 тысяч детей!

Работы начались в декабре 2017 года. Строители заменили все инженерные сети, выполнили внутреннюю отделку, облицовку фасада, благоустройство территории и парковки. Помимо этого было приобретено новое оборудование, мебель, для маленьких пациентов создали игровые зоны. Ремонт завершился даже на месяц раньше срока, и в ноябре обновленное здание распахнуло двери. В 2014 году компания профинансировала ремонт помещения детского травмоцентра, открывшегося на базе той же Братской детской городской больницы, а годом позднее выделила средства на покупку для центра дорогостоящего оборудования - аппаратов для наркоза и переливания крови. В 2017 году ООО "Транснефть - Восток" начало реализацию программы поддержки массового и детского спорта, подарив Братску две спортивные многофункциональные площадки.

В этом году в городе открылась еще одна спортплощадка стоимостью более пяти миллионов рублей. Появилась новая площадка для воркаута и в Вихоревке. Нельзя не упомянуть и о корпоративной благотворительной программе развития школьного образования ПАО "Транснефть". Благодаря программе современное оборудование для кабинетов физики, химии, математики появилось в школе № 85 Тайшета, создаются классы робототехники в детских садах и школах, учебные заведения получают новые школьные автобусы. Корпоративную культуру социальной ответственности сотрудники компании разделяют и поддерживают. Ведь помогать можно не только деньгами, но и руками: посадить деревья, выйти на городской субботник, поздравить ветеранов.

К слову, пока шел ремонт травмоцентра в Братске, сотрудники ООО "Транснефть - Восток" - инженеры, техники, обслуживающий персонал в свободное время по собственной инициативе "перепрофилировались" в каменщиков, маляров, электриков и помогали в больнице.

- А как иначе, если более 80 процентов наших сотрудников - это местные жители? Это их города и поселки, их родина. Правильно и здорово - помогать тем, кто рядом. И системная благотворительная деятельность - признак того, что перед вами ответственная компания, которая связывает свое будущее с этими людьми, с этим регионом, - подчеркивает генеральный директор ООО "Транснефть - Восток" Александр Пузиков.

Справка "РГ"

ООО "Транснефть - Восток" начало работу в Иркутской области в 2006 году. В 2009 году нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан с начальной точкой в Тайшете и стартовой производительностью в 30 миллионов тонн нефти в год был принят в эксплуатацию. Сегодня мощность первой очереди трубопроводной системы ВСТО почти доведена до плановой цифры - 80 миллионов тонн. В четырех регионах страны: Красноярском крае, Якутии, Амурской и Иркутской областях - работают современные нефтеперекачивающие станции, центральные ремонтные службы, проложены технологическое проезды, построены мосты. Коллектив ООО "Транснефть - Восток" вырос до 6,5 тысячи человек. Строительство продолжается - в 2017 году в Иркутской области в дополнение к существующим были введены в строй три нефтеперекачивающие станции, в 2019 году планируется сдача еще трех НПС первой очереди ВСТО - в общей сложности от Тайшета до Сковородино их будет 21.