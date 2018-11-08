Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области обратились к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой. Они просят сохранить уникальный медицинский и научный центр - Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО) имени Я. Л. Цивьяна. В феврале 2018 года контролеры выявили ряд нарушений в финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного бюджетного учреждения, и не исключено, что это приведет к его закрытию.

Обращение в федеральное ведомство депутаты поддержали единогласно. Как подчеркнул первый зампредседателя регионального парламента Андрей Панферов, новому руководству НИИТО (предыдущий директор попал под уголовное преследование) удалось стабилизировать ситуацию в институте. Но, несмотря на это, в настоящее время на федеральном уровне рассматривается вопрос о ликвидации либо реорганизации медучреждения. Допустить этого нельзя - Андрей Панферов напомнил, что помощь в НИИТО получают жители многих регионов от Урала до Дальнего Востока.

- Мы полагаем, что профиль, специфика и уровень квалификации специалистов НИИТО является ключевым преимуществом системы здравоохранения нашего региона, - заявил Андрей Панферов. - НИИТО - это научно-исследовательский институт с 70-летним опытом, центр разработки медицинских технологий, крупный аккредитованный учебный центр подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре и ординатуре. Здесь ежегодно выпускается два десятка специалистов по профилям "травматология и ортопедия", "нейрохирургия", "анестезиология и реаниматология".

По словам исполняющей обязанности директора НИИТО Ирины Кириловой, институт вернулся к плановому режиму работы: еженедельно госпитализируют около двухсот пациентов, проводятся десятки операционных вмешательств. Однако, как отметила руководитель института, из-за простоя, связанного с многочисленными проверками, пришлось отказаться от части федеральных квот - по сути, от финансирования в четвертом квартале 2018 года.

- Госзадание будет выполнено, - пообещала Ирина Кирилова. - Но нужно искать механизмы решения проблемы в целом - как сохранить коллектив, статус института. Сотрудники полны решимости и желания работать, но есть обеспокоенность - известно, что реорганизации подверглось несколько учреждений травматологии и ортопедии в других регионах. Безусловно, НИИТО необходим Новосибирской области: мы оказываем медицинскую помощь в больших объемах, и половина наших пациентов - местные жители.

Прямая речь

Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области:

- Надеюсь, что до закрытия института дело не дойдет. Это уникальное предприятие, каждый житель региона знает, что такое НИИТО. Вот уже больше полугода коллектив учреждения находится в нестабильном состоянии, они прошли все, что можно, все инстанции. Мы обращаемся к федеральному минздраву и просим не менять статус института, чтобы он в итоге не превратился в филиал другого федерального учреждения. Для нас важно сохранить и тот уровень медицинской помощи, который нарабатывался десятилетиями, и большое количество операций в НИИТО.

Кстати

О том, как важно максимально эффективно расходовать федеральные бюджетные средства, заявил на сессии депутатов регионального заксобрания первый зампредседателя Государственной Думы Александр Жуков. Он напомнил, что бюджет страны на следующий год ориентирован на двенадцать национальных проектов. Их реализация в регионах предполагает софинансирование из федерального бюджета, и для Новосибирской области его предельный уровень определен в 78 процентов.

- Основной упор делается на эффективность вложений, - сказал Александр Жуков. - Существует негативная тенденция, и мы сталкивались с ней во многих регионах России: средств из бюджета выделяется достаточно, однако их использование контролируется слабо, поэтому результата нет. Между тем контроль за расходованием бюджетных средств - одна из функций депутатского корпуса.

В свою очередь председатель новосибирского заксобрания Андрей Шимкив заверил, что региональный парламент не допустит неэффективных трат государственной казны. Это касается и тех средств, которые будут направлены на развитие отдельных предприятий.