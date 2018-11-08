В правительстве Новосибирской области представили проект строительства многофункционального комплекса (МФК), который станет основной площадкой чемпионата мира по хоккею среди молодежи в 2023 году.

Андрей Травников: В ДЮСШ Новосибирской области хоккеем занимается почти десять тысяч ребят. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Крупный спортивный объект разместится на левом берегу Оби - на улице Немировича-Данченко. Здесь состоялась символическая церемония закладки камня в виде хоккейной шайбы. Свои подписи на ней поставили руководители области и города, президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель. Вместе с ним с инспекционным визитом в Новосибирск прибыли помощник президента РФ Игорь Левитин, первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, президент Федерации хоккея России, трехкратный победитель Олимпийских игр Владислав Третьяк.

- Решение о проведении чемпионата в Новосибирске было принято на конгрессе Международной федерации хоккея на льду в мае этого года. Есть поручение президента страны о подготовке к турниру - в частности, по строительству многофункциональной арены и реконструкции ледового дворца спорта "Сибирь". Особое внимание при этом следует уделить вопросам обеспечения безопасности при проведении соревнований и транспортной доступности, - отметил Игорь Левитин на совещании в региональном правительстве.

По словам главы региона Андрея Травникова, новость о том, что заявка Новосибирской области поддержана Меж-дународной федерацией хоккея, порадовала многих жителей области.

- Мы понимаем, что, с одной стороны, это большая ответственность и огромный объем работы, которую необходимо провести в сжатые сроки. С другой стороны - это мощный импульс для развития региональной спортивной инфраструктуры и популярного у сибиряков вида спорта. В детско-юношеских спортивных школах области хоккеем занимается почти десять тысяч ребят, - подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Он сообщил, что область уже приступила к этой работе. Созданы рабочая группа по подготовке к ЧМ-2023 и проектный офис. Завершена разработка проектно-сметной документации строительства новой ледовой арены, и сейчас она проходит госэкспертизу. По данным министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, в 2019-2021 годах предусмотрено финансирование строительства МФК из федерального и областного бюджетов в размере более шести миллиардов рублей.

Как отметил заместитель генерального директора проектного института "Арена" (Москва) Алексей Орлов, новое спортивное сооружение будет уникальным для России. Общая площадь здания - 70 тысяч квадратных метров, зрительный зал рассчитан на 10,5 тысячи человек. При этом арена будет многофункциональной, ее можно трансформировать для проведения состязаний по разным видам спорта, а также для концертов и выступлений творческих коллективов.

- Дворец будет представлять собой современный комплекс. На главной арене сможет выступить даже труппа знаменитого Cirque du Soleil, - отметил Орлов. - Четыре входа позволят заполнять зал не более чем за час, доступ зрителей к своим мес-там будет максимально комфортным. Фасад получит уникальный для России облик.

Помимо строительства самой арены, необходимо привести в порядок прилегающую территорию, включая набережную и сквер, а также построить станцию метрополитена "Спортивная" и модернизировать международный аэропорт Толмачево. В планах инвесторов - превратить аэропорт в полноценный хаб с новым современным терминалом. На эти цели до 2022 года предполагается направить 11,5 миллиарда рублей. Также запланирована реконструкция ЛДС "Сибирь", в котором будут проходить игры команд второй группы, в которую не попала сборная России.

Андрей Травников сообщил, что, не дожидаясь федерального финансирования, принято решение выделить из регионального бюджета около трехсот миллионов рублей на инженерные изыскания и разработку проектно-сметной документации. Губернатор уточнил, что работы на строительной площадке начнутся уже в январе 2019 года.

Игорь Левитин высоко оценил проведенную подготовку и попросил учесть опыт других городов по проведению крупных спортивных соревнований, в частности, по размещению остановок общественного транспорта.

Мнение

Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея на льду:

- Я ознакомился с проектом будущей арены и впечатлен им. Благодарен губернатору региона за организацию всей этой работы. Федерация готова оказывать любую помощь в подготовке к чемпионату мира.