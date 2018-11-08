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08.11.2018 13:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске возбудили дело после падения шкафов на школьниц

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: СУ СКР по Новосибирской области Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Фото: СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирске возбудили уголовное дело после падения шкафов на учениц пятого класса в одном из кабинетов школы №82. Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, у четырех девочек ушибы мягких тканей головы и конечностей, еще одна получила тяжелые травмы.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Это произошло еще 8 октября. Сейчас следователям известно, какая компания по договору подряда проводила сборку и монтаж навесных шкафов. Уголовное дело возбуждено по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью.

Школа была реконструирована в последние два года, обновленное здание было полностью введено в строй в начале этого учебного года. Оборудование и мебель здесь совсем новые. В августе злосчастные шкафы повесили в кабинете технологии, здесь девочки, помимо прочего, изучают основы кулинарии. Вместе с посудными шкафами на головы учениц рухнула также вытяжка.

Следователи продолжают собирать доказательную базу. Виновному грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до пятисот тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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