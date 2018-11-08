В Новосибирске возбудили дело после падения шкафов на школьниц

В Новосибирске возбудили уголовное дело после падения шкафов на учениц пятого класса в одном из кабинетов школы №82. Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, у четырех девочек ушибы мягких тканей головы и конечностей, еще одна получила тяжелые травмы.

Это произошло еще 8 октября. Сейчас следователям известно, какая компания по договору подряда проводила сборку и монтаж навесных шкафов. Уголовное дело возбуждено по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью.

Школа была реконструирована в последние два года, обновленное здание было полностью введено в строй в начале этого учебного года. Оборудование и мебель здесь совсем новые. В августе злосчастные шкафы повесили в кабинете технологии, здесь девочки, помимо прочего, изучают основы кулинарии. Вместе с посудными шкафами на головы учениц рухнула также вытяжка.

Следователи продолжают собирать доказательную базу. Виновному грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до пятисот тысяч рублей.