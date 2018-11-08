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08.11.2018 03:11
Проект: В регионах

Об установлении причин инвалидности при проведении МСЭ

Российская газета - Неделя - Сибирь №7714 (251)
Предусмотренные законодательством формулировки причин инвалидности определяются в зависимости от обстоятельств ее возникновения. От формулировки установленной причины инвалидности зависит уровень пенсионного обеспечения инвалида, выплата компенсаций и предоставление различных льгот.

Наиболее частой причиной инвалидности является "общее заболевание". Такая формулировка применяется, когда инвалидность явилась следствием различных заболеваний или увечий, но не стоит в прямой зависимости от профессионального заболевания, трудового увечья, военной травмы или заболевания, полученного в период военной службы, и иных обстоятельств, указанных в разъяснении Минтруда РФ "Об определении федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы причин инвалидности":

- инвалид с детства. Определяется гражданам старше 18 лет, когда инвалидность вследствие заболевания, травмы или дефекта, возникшего в детстве, наступила до достижения 18 лет;

- профессиональное заболевание. Определяется гражданам, инвалидность которых наступила вследствие острых и хронических профессиональных заболеваний (отравлений) как по прямым последствиям профессионального заболевания, так и по его осложнениям, обусловившим наступление инвалидности. Основанием, как правило, является акт о случае профессионального заболевания;

- трудовое увечье. Определяется гражданам, инвалидность которых наступила вследствие повреждения здоровья, связанного с несчастным случаем на производстве, и устанавливается как по прямым последствиям несчастного случая на производстве, так и по различным его осложнениям и последствиям, отдаленным по времени от несчастного случая, независимо от срока обращения гражданина в федеральное государственное учреждение медико-социальной экспертизы. Основанием является акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 или решение суда об установлении факта несчастного случая на производстве;

- заболевание получено в период военной службы. Определяется в случаях, если инвалидность бывшего военнослужащего наступила вследствие заболевания, полученного в период военной службы; вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей; заболевания, не связанного с исполнением обязанностей военной службы. Данная причина инвалидности устанавливается на основании военно-медицинских документов.

Также определяются и иные причины, установленные законодательством Российской Федерации.

При отсутствии документов, подтверждающих факт профессионального заболевания, трудового увечья, военной травмы или других предусмотренных законодательством Российской Федерации обстоятельств, являющихся причиной инвалидности, в качестве причины инвалидности указывается "общее заболевание". При представлении в бюро соответствующих документов причина инвалидности изменяется со дня представления этих документов без дополнительного освидетельствования.

Врач-методист организационно-методического отдела ФКУ "ГБ МСЭ по Омской области" Минтруда России Недосекова И. В.

 

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