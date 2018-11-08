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08.11.2018 09:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В пригороде Иркутска произошел крупный пожар на складах

Текст: Алексей Бондарев

В пригороде Иркутска потушили крупное возгорание, возникшее в складских помещениях.

В иркутском грузовом речном порту произошел крупный пожар

Возгорание началось в цехе по сборке мебели сегодня около 4 утра. В МЧС о нем сообщили очевидцы.

Именно мебельный склад пострадал больше всего: там было много материалов, которые хорошо горят, кроме того, кровля была покрыта битумом. В результате огонь распространился стремительно. К очагу пожара подобраться было сложно, пришлось разбирать часть крыши. Осложняло обстановку и то, что источник воды для тушения находился далеко, рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Василий Разумнов.

Огонь охватил порядка восьми тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск РГ-Видео
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