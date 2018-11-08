В пригороде Иркутска произошел крупный пожар на складах

В пригороде Иркутска потушили крупное возгорание, возникшее в складских помещениях.

Возгорание началось в цехе по сборке мебели сегодня около 4 утра. В МЧС о нем сообщили очевидцы.

Именно мебельный склад пострадал больше всего: там было много материалов, которые хорошо горят, кроме того, кровля была покрыта битумом. В результате огонь распространился стремительно. К очагу пожара подобраться было сложно, пришлось разбирать часть крыши. Осложняло обстановку и то, что источник воды для тушения находился далеко, рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Василий Разумнов.

Огонь охватил порядка восьми тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Информация о погибших и пострадавших не поступала.