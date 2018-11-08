Выйдет ли муниципальный общественный транспорта Кузбасса из кризиса

Новости

На Камчатку надвигается снежный циклон 07:28
Иран предложил России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти 07:23
США обвинили Иран в намерении спрятать нефтяные танкеры 07:06
АЗС начали скрыто повышать цены на топливо для корпоративных клиентов 06:49
В Приморье суд взыскал с браконьеров почти два миллиона рублей 05:47
Мертвый владелец публичных домов победил на выборах в Неваде 05:24
Журналист CNN "распустил руки" во время пресс-конференции с Трампом 04:56
Хабаровский хирург после смерти пациентки отправлен под домашний арест 04:50
Министр обороны РФ обсудил ситуацию в Ливии с главнокомандующим страны 04:27
Разбивший звезду Трампа на "Аллее славы" в США получил условный срок 03:47
Проблемы с датчиками могут возникнуть у 246 самолетов Boeing 737 Max 03:02
Не менее 47 человек погибли в ДТП с автобусами в Зимбабве 03:00
Госдеп начал изучать последствия новых санкций против РФ 02:20
Трюдо извинился за отказ Канады принять еврейских беженцев 02:10
"Реал" разгромил "Викторию" и сравнялся по очкам с "Ромой" 01:21
Трамп обвинил "режим Обамы" в присоединении Крыма к России 00:36
Роналду забил "МЮ" свой первый гол в Лиге чемпионов за "Ювентус" 00:33
Гончаренко: Скорее всего, у Фернандеса перелом скулы 00:19
СБ ООН по запросу РФ обсудит санкции против КНДР 00:16
После гибели девушки под колесами поезда начали доследственную проверку 07.11.2018
Труп россиянки обнаружен на Кипре 07.11.2018
Реструктуризацию ипотеки могут оставить лишь заемщикам с единственным жильем 07.11.2018
Опубликовано видео с места убийства женщины с сыном в Москве 07.11.2018
Дональд Трамп сменил генпрокурора США 07.11.2018
Во Франции обрушился жилой дом 07.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
08.11.2018 06:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Тарифы загнали в тупик

Выйдет ли муниципальный общественный транспорта Кузбасса из кризиса
Текст: Юлия Потапова
Российская газета - Экономика Сибири №7713 (250)
В Кузбассе завершаются общественные слушания на тему повышения платы за проезд в муниципальном общественном транспорте. Тарифы не пересматривали три года. Между тем в отрасли накопились проблемы, требующие неотложного решения.

Неподвижный состав

По данным областной администрации, ежедневно в регионе на линию выходит более 2 800 единиц транспорта, который перевозит свыше миллиона пассажиров. Но значительная часть техники "сходит с дистанции" из-за поломок. Случаются и более серьезные ЧП. Так, например, в январе прошлого года автобус, следовавший по проспекту Шахтеров в Кемерове, загорелся прямо во время движения. Благо, никто не пострадал.

Фото: Иван Пышечкин/ РГ
Общественный транспорт в МО могут перевести на альтернативное топливо

- Телефон в диспетчерской, особенно в морозы, не умолкает, а у нас просто нет достаточного количества исправных машин, - сетует исполняющий обязанности директора кемеровской автоколонны 1237 Владимир Юдин. - Летом доходило до того, что на линию выпускали всего 49 процентов подвижного состава. Сейчас - около восьмидесяти процентов. Чтобы восстановить остальные машины, нужны немалые средства.

В стояночном боксе автоколонны - автобусы, которые давно уже не выходят в рейсы, а служат "донорами" запчастей. "Реанимация" одной машины обходится в среднем от 200 до 800 тысяч рублей.

- Речь не о глобальном ремонте, который требуется, например, автобусу с двигателем "мерседес", - поясняет Юдин. - Чтобы выпустить его на линию, нужно вложить четыре миллиона рублей. Такой возможности нет, а новая техника этого типа стоит порядка восьми миллионов.

Сегодня 87 процентов единиц подвижного состава автоколонны подлежит списанию, ведь официальный срок службы автобуса - от пяти до десяти лет. Владимир Туманов, водитель с более чем двадцатилетним стажем, новый "пазик" последний раз получил семь лет назад.

- Перед выездом машину нужно охранять, чтобы с нее не сняли какие-нибудь части и не поставили на другой автобус, - признает Туманов. - Месячная зарплата у меня около двадцати тысяч рублей, но из-за постоянных поломок отработать ее не всегда получается.

Каждый день в ремонтный цех, который здесь зовут "оздоровительным центром", поступает до 25 машин. Чаще всего ломаются диски сцепления. Если запчастей нет, слесари реставрируют и ставят старые детали, которые вскоре вновь выходят из строя. Круговорот выматывает людей, многие увольняются.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Минтранс предложил ввести плавающие тарифы в городском транспорте

- Средний возраст коллектива превышает 45 лет. Кадровую проблему решаем за счет жителей окрестных деревень: когда в округе одно за другим стали разваливаться крупные сельхозпредприятия, селяне начали устраиваться к нам, причем иногда целыми семьями, - уточнил главный инженер автоколонны Александр Паньшин.

Тем не менее на предприятии не хватает семидесяти водителей. Те, что еще держатся, рулят и за себя, и за того парня. "Такого даже в лихие 90-е не было", - утверждают работники автоколонны.

- Водитель "Нефаза", отрабатывая сверх баланса (а это в среднем 167 часов в месяц), получает 33-35 тысяч рублей, но такой график выливается в хроническую усталость, а значит, в небезопасные условия перевозки. Кому охота брать на себя такую ответственность? - задает риторический вопрос Владимир Юдин. - В Москве зарплата у водителя семьдесят тысяч, а мы и сорока платить не можем. Если бы могли, думаю, и дефицит кадров преодолели бы, и качество обслуживания пассажиров улучшили. Но предприятие в предбанкротном состоянии. Сегодня приобрели 25 тысяч литров топлива, которого хватит на пару дней работы, за 1,2 миллиона рублей. Это неподъемные деньги. Отсюда и закредитованность. А цена увеличивается каждый день почти на тысячу. Зимнее топливо сейчас продают по 62 тысячи рублей за тонну - на десять тысяч дороже летнего.

Между кредитами и льготами

- Кредиторская задолженность по налогам и ГСМ на 29 государственных и муниципальных пассажирских предприятиях области зашкаливает: с начала года она выросла на 164 миллиона рублей - до 1,1 миллиарда, 627 миллионов из которых - долги по налогам и сборам, - уточнил начальник областного департамента транспорта и связи Евгений Курапов. - Мы толком не подготовили транспорт к зиме, не закупили резину, аккумуляторные батареи. Нужные деньги на ремонт кровли и отопление гаражных боксов, отдельная проблема - обеспеченность ремонтников исправным инструментом и спецодеждой. При этом только за последние три года цена топлива выросла более чем на тридцать процентов, электроэнергии - почти на семьдесят, запчастей - на пятьдесят- семьдесят. Удорожание топлива фактически остановило развитие отрасли.

Фото: Архив "РГ"
В Перми началась реформа общественного транспорта

На грани банкротства оказалась большая часть кузбасских пассажироперевозчиков, включая все пять предприятий горэлектротранспорта. Выполнение государственных и муниципальных контрактов под угрозой. Меры по улучшению ситуации, конечно, принимают. В их числе - сокращение непроизводственных расходов, спаривание и отмена рейсов, оптимизация маршрутной сети (при этом не было убрано ни одного социально значимого маршрута). Но этих мер уже недостаточно.

- Тарифная политика, которая складывалась годами и не менялась с 2015-го, не обеспечивает не только перспективное развитие отрасли, но и текущую деятельность, - уверен Курапов. - В 32 муниципальных образованиях области проезд стоит 15 руб-лей, а в Кемерове и Новокузнецке - 16. При этом пенсионеры без федеральных льгот платят четыре рубля, поскольку еще в 2002 году, когда билет для всех стоил восемь рублей, областное руководство приняло решение о 50-процентной скидке для них. А с 1 мая по 1 октября с понедельника по четверг пенсионеры вообще ездят бесплатно. Таких у нас 519 тысяч человек.

В этом году бюджетная дотация, или так называемая компенсация выпадающих доходов (КВД) девятнадцати предприятиям общественного транспорта Кемеровской области превысила миллиард рублей. Но бюджетные средства поступают к транспортникам, мягко говоря, не вовремя.

"Если мы начнем работать в ноль при тарифе 24 рубля и при условии своевременной доплаты из бюджета, то ситуация выправится", - уверен Александр Паньшин.

Между тем себестоимость пассажирских перевозок в Кузбассе составляет 27-40 рублей за одну поездку. Однако тариф предложено повысить с 1 декабря 2018 года до 20 рублей, что соответствует среднесибирскому уровню. При этом остаются 50-процентная скидка для пенсионеров (она будет равна десяти рублям) и остальные льготы. Предложение вынесено на суд общественности.

Дать газу

- Конечно, если мы завтра повысим плату, пассажиры вправе потребовать, чтобы их возил абсолютно другой транспорт - удобный, чистый, теплый, приходящий вовремя, - отмечает Евгений Курапов. - С этим трудно не согласиться. Но не стоит забывать, что 30-40 процентов техники сегодня стоит из-за поломок. Большая часть их устранима, но коленчатый вал от "Камаза" стоит 120 тысяч рублей, а наличная выручка в Тяжинском и Ижморском АТП - 30-40 тысяч в день. А господдержка за фактически отработанные машино-часы - вдвое ниже себестоимости. Чтобы купить тот самый коленвал (а ведь требуются еще и другие запчасти), нужно остановить предприятие дня на четыре. Потому повышение стоимости проезда до двадцати рублей сегодня поможет лишь удержаться на плаву, предотвратить банкротство.

Как изменится схема общественного транспорта в Ростове

- Нам нужно сперва погасить хотя бы часть долгов, показать кредиторам, что мы можем выбраться из долговой ямы. А потом уже проводить ремонты по графику, повысить зарплату работникам, сократить задолженность по налогам, вовремя рассчитываться за топливо, - полагает Владимир Юдин. - Кстати, всю технику, что можно было перевести на газ, мы перевели, и это позволяет экономить. Правда, все дизельные автобусы переоснастить технически невозможно. А если бы мы выпускали машины на линию в полном объеме, то сразу увеличился бы сбор наличной выручки. Больше будет собственных, привезенных из рейсов доходов, - это отразится и на водительском составе, и на слесарях. Тогда и качество обслуживания населения улучшим.

Чтобы проанализировать пассажиропотоки, включая льготников, власти Кузбасса намерены провести аудит пассажирских перевозок с участием органов соцзащиты.

Компетентно

Евгений Курапов, начальник департамента транспорта и связи Кемеровской области:

- В Кемерове уже внедрили транспортную карту, соответствующий конкурс проведен в Новокузнецке. В плане - остальные города. Благодаря картам мы сможем наконец-то увидеть, кто, как и каким транспортом пользуется, включая пенсионеров и социально незащищенные слои населения. Поймем, сколько и каких единиц подвижного состава нам необходимо. А что касается субсидий, то адресная помощь в перспективе будет оказываться непосредственно пассажирам, которые в ней нуждаются. У нас уже разработана дорожная карта. Кроме того, для оптимизации работы отрасли в регионе должны действовать федеральные программы, в том числе перевода общественного автотранспорта на газомоторное топливо. Однако правительство РФ субсидирует не регионы, а заводы-производители газомоторной техники. Мы занимается вопросом включения Кузбасса в участники этой программы в 2019 году. Но сначала нужно понимать возможности бюджета. В стратегии развития Кемеровской области до 2035 года есть строка о развитии общественного транспорта, но вопрос необходимо проработать более детально.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РПЦ ответила на предложение Порошенко "вернуться домой"
Песков рассказал об отношении Кремля к новым возможным санкциям США
СМИ: Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции и освободили
Путин призвал создать эффективную систему нейтрализации боевиков
Прокуратура и СК проверят колонию после фото Цеповяза с икрой