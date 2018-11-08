Строители резервной нитки подводного перехода второй очереди трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-2) завершили самый ответственный этап. В Хабаровском крае завершена масштабная операция по протаскиванию и укладке дюкера в подводную траншею на Амуре. Подготовка к ней продолжалась с мая по октябрь 2018 года.

Первые кубометры грунта в створе будущего перехода вынули сразу после того, как закончился ледоход. За минувшие месяцы дальневосточная река не раз показывала свой крутой нрав.

- Уровень воды скакал постоянно, - рассказывает начальник участка строительства № 18 ООО "ЦУП ВСТО" Александр Севастьянов. - Сначала он упал ниже проектных величин почти на четыре метра. Такого на Амуре даже старожилы не могли припомнить. Пришлось вносить коррективы, менять маршрут движения земснарядов, многократно замерять глубины, чтобы при перестановке не посадить их на мель. А потом пришел паводок, причем подъем воды был такой силы, что временами насосы не доставали до дна. Но с задачей справились без единого ЧП. Можно сказать, приручили своенравную реку.

На разработку траншеи подводного перехода были привлечены три мощных земснаряда - специальных судна, предназначенных для углубления дна. Их применение целесообразно, когда предстоит выемка значительных объемов грунта.

- Траншея заглублена до 14 метров. Чтобы достичь проектных величин, нам пришлось вынуть и переместить свыше миллиона кубометров грунта. Сейчас он складирован в специальных местах - картах намыва. На финальной стадии будет возвращен в траншею, засыпав подводную часть нефтепровода, - поясняет Александр Севастьянов.

Одновременно с разработкой траншеи на берегу шла сварка дюкера, длина которого составила 2786,4 метра. Каждая из 13 плетей в среднем - по 200,25 и одна - 183,14 метра. Стоит отметить: при строительстве подводных переходов особое внимание уделяется их надежности и экологической безопасности. Для этого, например, применяется труба с увеличенной толщиной стенки, все сварные швы проходят дублирующий контроль, выполняется внтритрубная диагностика специальными приборами АО "Траснефть-Диаскан", позволяющая выявлять возможные дефекты трубопровода.

Кроме того, укладываемая под воду труба проходит испытания на прочность и герметичность. Внутрь дюкера закачивается вода, при этом давление поднимается до максимально возможных заводских параметров.Кстати, чтобы не допустить повреждений, была проведена футеровка дукера: трубу по всей наружной поверхности покрыли деревянными рейками.

-Учитывая интенсивный замыв подводной траншеи рекой, процесс протаскивания необходимо было ускорить. Но, разумеется, - не в ущерб безопасности и надежности подводного перехода, - подчеркнул руководитель подрядной строительной организации Александр Шахов. - Мы учли опыт сооружения подводных переходов через такие реки, как Дон, Енисей, Иртыш, Волга и Ангара. На берегу построили почти 600-метровую железную дорогу. Разместив плети дюкера на специальных тележках, сваривали их между собой - одновременно по два стыка. Это помогло значительно сэкономить время. В свою очередь укрупненная сборка позволила протаскивать сразу крупные плети длиной по 400-600 метров.

На то, чтобы протянуть подводную часть нефтепровода через могучую реку, потребовалось восемь дней. После этого строители сняли разгрузочные понтоны и с ювелирной точностью опустили дюкер в траншею. Сейчас ведутся работы по обратной засыпке подводной траншеи. Дел на переходе еще много, но самое сложное уже позади.

Справка "РГ"

Общая протяженность резервной нитки подводного перехода через Амур составляет 34,5 километра. Такова в этом месте ширина пойменной части реки, которая в период разлива скрывается под водой. Кроме перехода основного русла имеется еще восемь малых водных преград. На пяти, расположенных на правом берегу, уже уложены дюкеры, к остальным строители приступят зимой 2018-2019 годов. Ввод в эксплуатацию резервной нитки подводного перехода через Амур повысит надежность и экологическую безопасность трубопроводной системы ВСТО-2.