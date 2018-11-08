На Ставрополье из горящей школы эвакуировали 258 учеников

В селе Томузловском Буденновского района Ставропольского края загорелась школа № 16. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, учеников эвакуировали. Информация о пожаре поступила в чрезвычайное ведомство около 10.30 утра.

- Прибыв на место, пожарные установили, что дым идет из-под пола. Обнаружено, что тлеет стекловата в подвальном помещении, - уточняется в сообщении.

В результате задымления никто не пострадал, всего было эвакуировано 258 учеников.

По данным ведомства, информации о том, что в школе мог кто-то остаться нет, но МЧС все равно направило внутрь свое подразделение для разведки. Тушение идет по второму рангу опасности.