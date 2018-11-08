В Дагестане дети-сироты не могут въехать в новые квартиры. Один из домов в Махачкале, куда предполагалось вселить ребят, оказался непригодным для проживания.

Чиновники, ответственные за предоставление жилья детям-сиротам, видимо, посчитали, что для переселенцев сойдут и квартиры "второго сорта". Выпускникам детских домов предложили заселиться в квартиры, расположенные на мансардных этажах многоэтажки. Но те отказались. И правильно сделали. "Цокольный этаж дома затоплен водой, захламлен бытовым и строительным мусором. Есть нарушения в части пожарной безопасности", - отметила врио заместителя председателя правительства РД - министра образования и науки республики Уммупазиль Омарова.

"Подчеркнем, что дом - новый, построен в рамках федеральной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и введен в эксплуатацию в конце 2017 года."

Три года назад в республике также разгорелся скандал: около 50 детей заселили в многоэтажку, построенную рядом с кладбищем. Расстояние от стен дома до мест захоронений составляет всего пару метров, а некоторые лоджии и балконы нависают прямо над могилами. Новоселы сразу начали жаловаться на плохое качество жилья, не говоря об этической стороне проблемы.

Контролирующие структуры обещали провести проверку законности строительства здания и выявить нарушения. Но неоднократные запросы СМИ и общественников результатов не принесли. Сироты так и живут в недоделанных квартирах с видом на кладбище.

Тем временем

Согласно данным Счетной палаты, в республике за 2018 - 2020 год предусмотрено обеспечить жильем 1750 детей-сирот. Однако из-за возросших цен на квартиры получается, что выделенные средства позволят обеспечить жильем почти на 500 человек меньше. По словам врио заместителя председателя правительства РД - министра образования и науки республики Уммупазиль Омаровой, в 2018 году в республиканском бюджете на эти цели предусмотрено 150 миллионов рублей, из федерального бюджета в виде субсидий поступит более ста миллионов. Этих денег хватит на покупку жилья для 313 детей-сирот. Однако, как рассказала Омарова, в семи муниципалитетах республики жилые помещения так и не были закуплены. Поэтому пришлось перераспределить деньги, чтобы не допустить срыва программы.