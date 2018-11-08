В Дагестане в крупной аварии пострадали семь человек и один погиб

В Дагестане на трассе "Астрахань-Махачкала" столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщили в республиканском минздраве, жертвой аварии стал один человек, еще семеро получили различные травмы.

По информации ведомства к месту происшествия было отправлено три бригады дагестанского центра медицины катастроф.

Травмы трех человек врачи оценили, как легкие и оказали им помощь прямо на месте. Еще четверых пострадавших отвезли в больницы: двоих в Каспийскую центральную городскую больницу и еще двоих в республиканскую клиническую больницу.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.