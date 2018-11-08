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08.11.2018 00:13
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Водник" остается

Будущих звезд хоккея с мячом не бросят на произвол
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Столичный выпуск №7713 (250)
Как уже сообщали СМИ, юных хоккеистов из архангельского клуба "Водник" переводят в областную спортивную школу олимпийского резерва "Поморье".
Из воспитанников "Водника" в будущем может получиться отличный резерв для архангельского клуба и сборной. Фото: РИА Новости Из воспитанников "Водника" в будущем может получиться отличный резерв для архангельского клуба и сборной. Фото: РИА Новости
Из воспитанников "Водника" в будущем может получиться отличный резерв для архангельского клуба и сборной. Фото: РИА Новости

При этом директор спортивной школы олимпийского резерва "Поморье" Андрей Кузнецов сообщил журналистам, что "Водник" останется "Водником": на базе школы будет действовать клуб с таким же названием, поэтому спортивные традиции сохранятся, и в быту спортсменов не будет значимых перемен.

Спешим успокоить и тех родителей, которые забили тревогу в СМИ - согласно договоренностям, юные хоккеисты сохранят возможность тренировок на льду стадиона "Труд". Это пообещал директор регионального центра развития спорта "Водник" Роман Клобуков:

- По соглашению, которое мы заключили накануне, центр "Водник" дал разрешение школе "Поморье" пользоваться своей технической базой. Это и центр развития "Норд-Арена", и, разумеется, стадион "Труд", где кроме ледовой арены есть и манеж. Еще раз повторю: не стоит людям волноваться - дети останутся и будут продолжать заниматься. Разумеется, под присмотром своих прежних тренеров и в привычной экипировке.

Фото: РИА Новости
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В свою очередь руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов пояснил, что вся система областного спорта выстраивается на основе нормативно-правовой базы Минспорта России и правительства РФ. И одним из ключевых документов стала "Концепция подготовки спортивного резерва в РФ до 2025 года", которую буквально на днях утвердил премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев.

- Развитие спортивной подготовки в Поморье будет организовано на основе всех новых федеральных тенденций, ведь спорт Архангельской области не может существовать вне российского спорта, - сообщил Багрецов. - Прежде всего это делается для создания сильного, конкурентоспособного на мировой арене спортивного резерва для сборных России. Однако выявлять, находить, взращивать будущих звезд спорта нужно не только в столице, но и в регионах.

О конкретных цифрах можно будет говорить после принятия областного бюджета на 2019 год и утверждения "дорожной карты", но уже однозначно ясно, что на будущий год объемы финансирования на подготовку молодых спортсменов, в том числе юных хоккеистов, будут увеличены, - добавил Андрей Багрецов.

А вот как прокомментировал ситуацию с юными игроками "Водника" легендарный хоккеист Игорь Гапанович, который ныне является президентом федерации хоккея с мячом Архангельской области: "О создании в нашей области школы олимпийского резерва речь идет уже не один год. Уверен, что новая система подготовки спортивного резерва позволит готовить хоккеистов высокого класса. Ну а кроме того, мне как выходцу из глубинки важно, что обучаться в школе олимпийского резерва смогут не только архангелогородцы, но и талантливые дети из районов. Для контроля представители нашей федерации войдут в общественный совет, который будет создан при отделении хоккея с мячом. Одним из главных плюсов создания школы олимпийского резерва является возможность привлечения федеральных средств".

В перспективе это позволит подать заявку на строительство крытой ледовой арены, в которой наш регион очень нуждается. Положительный пример уже есть в нашей стране - в Красноярске, Кемерово и Ульяновске, где тоже успешно действуют СШОР. В Мурманской области уже несколько лет отделение хоккея с мячом является структурным подразделением местной школы олимпийского резерва. Меньше месяца назад в Ульяновске проходил форум "Россия - спортивная держава!", в рамках которого состоялось подписание соглашения о строительстве в Мурманске крытой арены между губернатором Мурманской области Мариной Ковтун и министром спорта РФ Павлом Колобковым. В этом направлении нужно двигаться и нам.

Спорт Хоккей Хоккей с мячом Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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