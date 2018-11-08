Инновационные технологии спасают онкологических больных

Внедрение роботоассистированной хирургической системы выводит медицину на следующий уровень. Новый высокотехнологичный подход позволяет выполнять операции наиболее щадящим и эффективным способом, не оставляя шрамов, в "узких" местах организма, где традиционная лапароскопическая техника справляется хуже. В Петербурге всего четыре таких хирургических комплекса, один из них - в городской больнице N 40 в Сестрорецке. Каждая пятая операция в России, выполненная роботом, проводится здесь.

Электронный "осьминог"

Движениями робота управляет человек и делает это дистанционно. Идея создания роботоассистированной хирургии родилась в США. Новый агрегат назвали в честь великого живописца и скульптора Леонардо да Винчи, который был талантливым ученым-изобретателем, изучавшим анатомию и сконструировавшим первого человекоподобного робота.

Первоначально изобретение предназначалось для военной хирургии. Задача заключалась в том, чтобы оперировать раненых издалека, когда хирург находится в десятках, а то и сотнях километров. Внедрение прорывной технологии в мировую клиническую практику началось в 2000-х годах. В России роботизированные комплексы появились пять лет назад. Сейчас их 25 на всю страну.

Интересно, что и в мирных условиях операция выполняется на расстоянии: хирург сидит в стороне от пациента и управляет процессом при помощи двух джойстиков и семи педалей, отслеживая трехмерное изображение на двух мониторах. Рядом с пациентом - ассистент и медицинская сестра. Операция проводится микроинструментами и не через разрезы, а через небольшие проколы. Вся процедура проходит с минимальными кровопотерей и травматичностью, что значительно сокращает период реабилитации больного. На пятый день после операции он покидает стационар.

- Степень свободы движений роботизированным инструментом значительно выше возможностей движений человеческой руки, которая просто не может выполнять такие тончайшие манипуляции, как робот, - рассказывает главный хирург городской больницы N 40, доктор медицинских наук Дмитрий Гладышев. - Высокотехнологичный "осьминог" склоняется над пациентом и погружает свои щупальца, соблюдая высокую точность движений. К тому же у робота нет тремора, свойственного человеку, такая "рука" не дрогнет.

Золотой стандарт

Сейчас городская больница N 40 располагает роботизированным хирургическим комплексом второго поколения. Ежегодно здесь выполняют около 500 операций, из них - 350 онкологических. Последнее особенно важно: эта больница - единственная в городе, которая проводит онкологические операции с применением робота, причем по федеральной квоте, то есть бесплатно для пациента.

- В онкологических учреждениях нашего города этой техники нет, - подчеркивает Дмитрий Гладышев, - поэтому мы обязаны предоставить пациентам возможность воспользоваться передовыми технологиями. Только у нас выполняются оперативные вмешательства на желудке, прямой кишке, ободочной кишке с помощью робота. Мы оперируем весь спектр опухолей желудочно-кишечного тракта, урологии и гинекологии.

Одно из преимуществ выполненной с помощью нового хирургического комплекса операции по поводу онкологии, например предстательной железы, в том, что пациент сохраняет после такого радикального вмешательства функцию здорового мочеиспускания и эрекцию. Робот позволяет провести процедуру, не затрагивая нервных сплетений мочевого пузыря и предстательной железы.

- Это очень аккуратная работа, после которой качество жизни не страдает, - говорит главный хирург. - Пациенты быстро восстанавливаются и через две-три недели вообще забывают об операции. Дело идет к тому, что использование роботической хирургии при удалении предстательной железы или ее части становится золотым стандартом.

В России всего 25 роботизированных хирургических комплексов

Но не все пациенты об этом знают. Вот и соглашаются на открытую полостную операцию, когда, грубо говоря, режут живот, в то время как есть другой, щадящий и практически бескровный вариант.

- В Великобритании, например, существует так называемая презумпция лапароскопической хирургии, - проводит параллель доктор Гладышев. - Право больного на лапароскопическую, малоинвазивную процедуру, - а роботическая является следующим этапом ее развития, - закреплено законом.

В сестрорецкой больнице такие медицинские услуги могут получить жители любого района Петербурга. Для этого достаточно записаться на прием к онкологу амбулаторно-консультативного отделения. Оформление федеральной квоты и других необходимых документов займет неделю, этой задачей занимается специальная служба лечебного учреждения. Пациент избавлен от хлопот и финансовых затрат.

Другая сфера применения хирургии нового поколения, кроме онкологии, в которой успешно практикуют в Сестрорецке, - бариатрия, лечение морбидного, то есть тяжелого ожирения. В этой области высокотехнологичные операции в России пока не квотируются, их оплачивают пациенты. Процедура связана с уменьшением объема желудка, что позволяет больному после этого в течение года снизить свой вес вдвое, а то и больше. В городской больнице N 40 выполняют 50 таких операций в год - как на роботе, так и традиционным лапароскопическим путем.

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