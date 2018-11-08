В Петербурге вчера отметили 101-ю годовщину Октябрьской революции. Однако празднование одного из самых заметных событий ХХ века прошло довольно скромно - Смольный не согласовал традиционные митинги и шествия, которые в новейшей истории заменили демонстрации

Поэтому памятную дату вспоминали в основном в музеях и концертных залах. Так, в Большом зале филармонии прозвучала поэтория петербургского композитора Виктора Плешака "Страсти по русской революции 1917 года". Музыкальное произведение для чтеца, солистов, органа, смешанного хора и русского оркестра в девяти частях исполнил Государственный Академический русский оркестр имени Андреева. Поэтическую часть составили из произведений поэтов-современников революции: Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Александра Блока, Марины Цветаевой. Их стихи озвучивают солисты.

В Президентской библиотеке имени Ельцина представлена новая коллекция архивных материалов, которые относятся к 1917-1918 годам. Октябрю и Ноябрю посвящена отдельная подборка. Наиболее интересными для широкой публики могут быть документы, которые показывают отношение к революции "на местах" и о которых во времена СССР упоминать было не принято. Например, петроградские рабочие в своем обращении (простой машинописный листок!) указали, что революция была совершена "от нашего имени и без нашего ведома". "Нам обещали хлеб, а на деле нам дали голод, - пишут они в 1918 году. - Нам обещали свободу. А что мы видим на деле?"

Публичные мероприятия в Петербурге все-таки тоже состоялись - например, у крейсера "Аврора", но уже без политических лозунгов и заявлений. Хотя желающим вспомнить революционные события городские чиновники предлагали пять мест на выбор, в том числе Актовый зал Смольного.