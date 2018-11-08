Начальника Череповецкого ГИБДД подозревают в превышении полномочий

Дело по статье 285 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями завели в СК по Вологодской области в отношении начальника Череповецкого отдела ГИБДД Александра Андреева. Это стало результатом совместной работы следователей Следкома, сотрудников городского отдела УФСБ и отдела собственной безопасности УМВД.

Как выяснилось, Андреева связывали долгие и тесные отношения с одним из череповецких предпринимателей, который занимался доставкой грузов и перевозкой пассажиров. Бизнесмену было выгодно, что в отношении его организации и водителей количество проверок сократилось в два раза. Административные наказания, даже если они и случались, были мягкими или вообще не оформлялись официально. За это предприниматель оплачивал корпоративы отдела и делал подарки самому начальнику. Длилось все несколько лет - с 2011 по 2017 год. Пост начальника Череповецкого ГИБДД Андреев занимает с лета 2009 года.

В служебном кабинете начальника Череповецкого ГИБДД, а также в его квартире и на даче следователи провели обыски, изъяли документы. Как пояснили в СК Вологодской области, теперь в ходе расследования уголовного дела допросят свидетелей, проведут разные экспертизы, в том числе почерковедческую и товароведческую.

От должности Александра Андреева освободили. В УМВД по Вологодской области назначили служебную проверку.