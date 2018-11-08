Наезд грузовика на пешеходов в Петрозаводске попал на видео

В Петрозаводске на улице Ключевой грузовой автомобиль с прицепом, перевозивший камни, наехал на пешеходов. Дорожно-транспортное происшествие попало на видео.

Случилось ЧП сегодня в 14.10. Пассажиры дождались зеленого света на светофоре и пошли через дорогу. Двигавшийся грузовик не остановился на запрещающий сигнал светофора и наехал на людей. Как удалось узнать "РГ", особенно пострадала 54-летняя жительница микрорайона Ключевая. Она с травмами была госпитализирована.

Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии.