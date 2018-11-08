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08.11.2018 21:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы самые вдохновляющие фильмы для путешествий

Текст: Вера Черенева
Кадр из фильма "Кавказская пленница". Фото: Чигляков/РИА Новости Кадр из фильма "Кавказская пленница". Фото: Чигляков/РИА Новости
Кадр из фильма "Кавказская пленница". Фото: Чигляков/РИА Новости

Российские туристы, выбирая маршрут для отдыха, ориентируются на кино и стремятся посещать достопримечательности, показанные в фильмах. К такому выводу пришли аналитики сервиса Tvil.ru на основании опроса пользователей соцсетей.

Так, по данным сервиса, самой вдохновляющей для выбора маршрутов картиной стала бессмертная комедия "Кавказская пленница", съемки которой происходили в Алуште и ее окрестностях, недалеко от Массандры и в Красной Поляне. Ленту выбрали 39 процентов опрошенных.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Названы регионы с самым качественным отдыхом

Виды Сочи и Туапсе, показанные в ленте "Бриллиантовая рука", вдохновили 14 процентов пользователей.

Санкт-Петербург оказался городом, обязательным к посещению для девяти процентов респондентов. Вдохновила их картина "Невероятные приключения итальянцев в России". Столько же респондентов решили посетить Пермь после ленты "Географ глобус пропил".

Семь процентов опрошенных очень захотели в Крым, посмотрев невероятные приключения героев фильма "Спортлото-82". Столько же пользователей задумались об экстремальных путешествиях по Таймыру и Чукотке, прекрасные виды этих местностей показаны в ленте "Территория".

Также киноманов вдохновили на путешествия ленты "Охота на пиранью" с панорамами Карелии, "Москва, я люблю тебя" и "Крымский мост. Сделано с любовью".

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