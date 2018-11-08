Парламент Архангельской области после сентябрьских выборов обновился. Недавно завершилась вторая сессия, в ходе которой депутатам пришлось решать очень непростые вопросы. О ее итогах и своей новой работе председатель областного собрания Екатерина Прокопьева рассказала на деловом завтраке в архангельском пресс-центре "РГ".

Екатерина Владимировна, если первая сессия была установочно-организационной, то на следующей депутаты уже рассмотрели более сорока вопросов. Как вы прокомментируете ее итоги?

Екатерина Прокопьева: Сессия действительно была очень насыщенной. Законопроекты рассматривались важнейшие, некоторые даже можно назвать историческими для нашего региона.

Конечно же, очень скрупулезно обсуждались бюджетные вопросы. Требовалось распределить дополнительные два миллиарда рублей, которые наш бюджет получил благодаря грамотному управлению. В итоге расчетные расходы на обеспечение мер социальной поддержки были скорректированы с учетом реального положения дел.

В этом году области пришлось принимать также непростые решения в связи с позицией Конституционного суда РФ о необходимости начисления северных надбавок на МРОТ. Эти суммы не были предусмотрены в бюджете, вопрос решали в несколько этапов. Серьезной нагрузкой на региональный бюджет стало и увеличение числа северян, получающих пенсию ниже прожиточного минимума. Это связано с тем, что индексация пенсий не компенсировала изменений его размера. Такие пенсионеры получают доплату на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов. Очень важно не допустить снижения получаемых сумм, и депутаты поддержали соответствующее предложение правительства.

Много вопросов вызвал законопроект о перераспределении полномочий в сфере градостроительной деятельности между муниципалитетами и регионом.

Екатерина Прокопьева: Этот законопроект принят в первом чтении, хотя планировалось рассмотреть его сразу в двух. Но в ходе дискуссии стало понятно, что надо подробно обсудить с муниципалитетами, насколько им нужен этот закон. Я сама поехала в свой округ, чтобы поговорить с главами о его плюсах и минусах.

Почему мы говорим о необходимости передачи полномочий по составлению генпланов территорий на уровень региона? Дело в том, что часть муниципалитетов испытывает серьезные трудности при подготовке градостроительных документов. Специалистов должного уровня в районах нет. Услугу выставляют на торги, их выигрывают бизнесмены из других регионов. Они составляют планы, которые оказываются непригодными. В итоге муниципальные деньги выброшены на ветер, а важнейшие задачи не решаются.

Одно и то же решение парламента будет по-разному "работать" на правом и левом берегу Двины

Так, в этом году по федеральной программе в области требовалось построить шесть ФАПов в тех точках, где их никогда не было. Но оказалось, что у муниципалитетов нет соответствующих документов. Одни смогли их спешно подготовить, другие не справились.

Этот вопрос поднимается регулярно. Но при его обсуждении на сессии некоторые депутаты усмотрели в законопроекте риск того, что решения о размещении каких-либо объектов будут приниматься без ведома муниципальных образований. Сейчас между первым и вторым чтениями в законопроект вносятся поправки. Одна из них как раз защищает права муниципалитетов: при возникновении противоречий предлагается включить их представителей в рабочую комиссию для решения спорных вопросов.

На этой сессии регион предоставил налоговые льготы городу Онеге как территории опережающего развития.

Екатерина Прокопьева: Хорошо, что вы это отметили. Дело в том, что целый ряд важных законопроектов оказался в тени одного резонансного. А ведь впервые в истории области оказывается такая поддержка инвесторам по конкретной территории - нулевой налог на прибыль в течение пяти лет.

Мы также поддержали отмену налога на движимое имущество, принятую на федеральном уровне. Область теряет на этом довольно большую сумму - полтора миллиарда рублей. Доля акцизов на крепкий алкоголь, которую будет получать регион, вряд ли компенсирует потери. Но столь важная тема почти не вызвала вопросов.

Кроме того, мы вернули городу Архангельску полномочия по распоряжению земельными участками. Этот закон, принятый в двух чтениях, я также считаю историческим. Очень бурно обсуждался в комитетах проект закона о приватизации. Некоторые депутаты не поленились лично выехать на те объекты, которые планируется выставить на продажу. На этой же сессии мы выбрали представителей в новый состав общественной палаты региона.

Словом, сессия прошла очень плодотворно, и уже 14 ноября начнется следующая. Порадовало, что коллеги, которые только начинают работу в парламенте, стараются вникнуть во все тонкости законотворческого процесса.

Число депутатов в собрании нового созыва значительно уменьшилось - было 62, стало 47. На ваш взгляд, как это повлияло на работоспособность парламента?

Екатерина Прокопьева: Конечно же, возросла нагрузка на каждого депутата, поскольку увеличились округа. Особенно это ощутили те, кто работает на постоянной основе. Но я думаю, что решение о сокращении депутатского корпуса было правильным. Не надо забывать и о финансово-экономической стороне вопроса. Большей части депутатов оплачивается проживание в Архангельске во время сессии и компенсируется заработок по основному месту работы.

В собрании сформировано 11 комитетов, которые охватывают все сферы.

Вы так уверенно держитесь в роли спикера, как будто занимаете этот пост уже долгое время. Но ведь еще недавно вы работали в исполнительной власти. Насколько сильно отличается от нее законодательная?

Екатерина Прокопьева: Разница существенная. В собрании огромную часть работы составляют переговоры, обсуждения, выстраивание взаимоотношений - словом, настоящая политика. Здесь мы вырабатываем коллегиальное решение. Это самое трудное и интересное. В правительстве я как руководитель могла выслушать множество мнений, но решение принимала одна и всю ответственность брала на себя. В собрании я равная среди равных.

Однако опыт, полученный в исполнительной власти, в законодательной просто неоценим. Ведь я знаю, как будут на практике реализовываться те решения, которые мы принимаем.

В прежней должности вы объехали всю область - это тоже поможет в законотворчестве?

Екатерина Прокопьева: Безусловно, и командировок у меня меньше не станет. У нас огромная и бесконечно разная область. Одно и то же решение будет по-разному "работать" на правом и левом берегу Двины, у трассы М-8 и вдали от нее.

Когда я выстраиваю работу с депутатом, для меня очень важно: он действительно живет проблемами своей территории или просто номинально представляет ее.

Ключевой вопрос

Насколько велика вероятность того, что председатель областного собрания будет особенно ревностно отстаивать интересы родного Холмогорского района?

Екатерина Прокопьева: Прививку против лоббирования какой-либо территории я получила, когда перешла работать из муниципалитета в областные органы власти. Конечно, всегда есть соблазн сделать для своего района чуть больше. И депутаты просто обязаны защищать интересы округа, от которого избирались. Но одновременно мы должны смотреть на проблему в рамках всей области. Думаю, если мне это удалось в исполнительной власти, получится и в законодательной.

Прямая речь

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области:

- Сегодня мы продолжаем формировать устойчивую конструкцию бюджета: он демонстрирует позитивную динамику по госдолгу, по расходам и выполнению всех наших обязательств. В итоге в течение последних лет на осенних сессиях парламента за счет роста налоговой базы мы увеличиваем доходы бюджета. А в целом эта деятельность строится в перспективе на три-пять лет: к примеру, в следующем году выходит на завершение льготных режимов работы ряд наших приоритетных проектов в сфере ЛПК, и уже сейчас мы прогнозируем поступление налога на прибыль от лесных компаний. Средства будут направлены на инфраструктурные проекты, поддержку незащищенных слоев населения, сохранение культурного наследия.

А на прошедшей сессии мы дополнительно направили на социальные проекты 2018 года порядка двух миллиардов рублей. Средства, в частности, пойдут на завершение строительства больницы в Обозерской, культурного центра в Каргополе, 50 миллионов - на приобретение жилья для детей-сирот. Кстати, в 2019 году расходы на это за счет средств областного бюджета планируем увеличить вдвое: всего предусмотрено более 330 миллионов рублей. Увеличим субсидии местным бюджетам на капремонт зданий детских садов, что поможет создать более 500 новых мест для детей до трех лет. Мы расширяем свои социальные обязательства, существенно опережая скорость инфляции.

От редакции "РГ"

Этот год войдет в историю Архангельского областного собрания депутатов: в декабре ему исполняется четверть века, к тому же впервые региональный парламент возглавила женщина. Екатерина Прокопьева до выборов занимала должность заместителя председателя правительства Архангельской области. Избиралась от родного Холмогорского, Виноградовского и частично Плесецкого районов. Уверенно победила дважды, сначала завоевав доверие избирателей, а затем и всего депутатского корпуса, который проголосовал за нее как за спикера.