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08.11.2018 15:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Не приставайте к людям

Текст: Ульяна Вылегжанина (Псковская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7714 (251)
В псковской области власти предприняли новую попытку искоренить попрошайничество. Однако очередной закон, который принял региональный парламент, работать все равно не может.

Долгое время "профессиональные" нищие "работали" без каких-либо штрафов и ограничений из-за размытых формулировок регионального закона об административных правонарушениях: "приставание к гражданам с целью гадания и попрошайничества влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей". Сейчас законодатели описали все признаки и все формы попрошайничества, а саму статью назвали "Приставание к гражданам в общественных местах". То есть привлекать к административной ответственности можно будет не только "профессиональных" нищих и гадалок, но и излишне навязчивых торговцев, вымогающих у прохожих деньги. Однако делать это все равно некому - регион до сих пор не заключил специального соглашения с управлением МВД.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
В России готовится закон против попрошайничества

По словам представителя Государственного правового комитета администрации области Натальи Волковой, региональные власти подписали документ и направили его в полицию в августе этого года. Однако правоохранители в очередной раз вернули соглашение на доработку. Речь идет не только о попрошайничестве, но и, к примеру, о нарушении тишины в ночное время, выгуле собак без намордника.

- Ожидаем, что с 1 января 2019 года соглашение все-таки начнет действовать, - отметила Волкова.

Сейчас полномочиями выписывать штрафы за попрошайничество в Псковской области обладают лишь должностные лица госорганов и органов местного самоуправления. Однако чиновники не работают ночью, к тому же они не имеют права применять к нарушителям силу.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область
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