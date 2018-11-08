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08.11.2018 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кронштадте из форта похитили старинные пушки

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Прокуратура Кронштадтского района начала проверку сведений о том, что неизвестные похитили с территории форта старинные пушки и повредили иное его имущество. Сообщение о начатой проверке появилось на официальном сайте прокуратуры Санкт-Петербурга.

Известно, что форт, расположенный в Финском заливе на северном фарватере, является объектом культурного наследия федерального значения. В документах он именуется "Батарея северная № 6". Информация о том, что с исторической батареи были вывезены старинные пушки, появилась несколько дней назад.

Фото: depositphotos.com
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Прокуратура Санкт-Петербурга поручила прокуратуре Кронштадского района разобраться, как правообладатель объекта соблюдает требования законодательства о его охране, а также оценить, имелись по фактам утраты пушек заявления в органы полиции.

В настоящее время на объект выехали заместитель прокурора района совместно с сотрудниками полиции, представителем Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, а также сотрудники Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры".

Комиссия установила, что с декоративной ограде форта действительно исчезли части стволов орудий, служившие опорами для секций ограды. Обнаружено также, что их демонтаж носит следы грубого взлома. А вот охраны на объекте во время приезда туда комиссии действительно не наблюдалось. Вопрос о мере прокурорского реагирования будет решен по завершению выяснения всех обстоятельств происшедшего.

Справка "РГ"

Северный форт №6 (Северная батарея №6) построен в 1855-1856 годах архитектором Тотлебеном. Перед Первой мировой войной здесь были устроены бетонные дворики для четырёх 6-дюймовых скорострельных пушек. Форт является объектом культурного наследия ЮНЕСКО с 1990 года.

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