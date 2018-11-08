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08.11.2018 20:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Россия К" покажет открытие международного культурного форума в Петербурге

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск №7715 (252)
Кино, музыка, театр, музеи - ни один аспект культуры не останется без внимания на форуме. Фото: РИА Новости Кино, музыка, театр, музеи - ни один аспект культуры не останется без внимания на форуме. Фото: РИА Новости
Кино, музыка, театр, музеи - ни один аспект культуры не останется без внимания на форуме. Фото: РИА Новости

Гала-открытие VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, "Россия К", 16 ноября, 22.00

На телеканале "Россия Культура" пройдет трансляция Гала-открытия VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который признан культурным событием мирового уровня, ежегодно притягивающим тысячи экспертов со всех континентов. На торжественном открытии выступит Симфонический оркестр Мариинского театра. За дирижерским пультом - Валерий Гергиев.

Фото: Россия 1
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Цель форума в Петербурге - вовлечь в общественные дискуссии по актуальным проблемам максимально широкий круг интеллектуальной публики, активно интересующейся современным культурным процессом и развитием новых технологий. Кино, музыка, музеи, уличный театр - практически все области и направления творчества становятся предметом обсуждения в секциях петербургского форума. В рамках форума пройдут десятки мероприятий для петербуржцев и гостей города, которых ждут выставки, кинопоказы, театральные премьеры и концерты. Площадками для их проведения станут самые знаменитые театры и дворцы, культовые культурные заведения Северной столицы. Основные площадки - уже традиционно государственный "Эрмитаж", Российский этнографический музей и Центральный выставочный зал "Манеж".

В 2017 году форум принял более 2000 гостей и спикеров из 96 стран мира, 49 официальных зарубежных делегаций. Форум развивается параллельно в трех направлениях. Обширная деловая программа представляет интерес для специалистов различных областей культуры. Фестивальная программа включает многочисленные культурные мероприятия для жителей и гостей Петербурга. Деловая площадка создает условия для реализации проектов и подписания соглашений в области культуры.

Будет представлена деловая и культурная программа стран, получивших статус "Страна - гость VII Санкт-Петербургского международного культурного форума". В этом году этот статус получили Италия и Катар.

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