В Калининграде восстановили кенигсбергскую синагогу

В Калининграде 8 ноября открылась первая синагога региона, заново отстроенная на месте кенигсбергской, сожженной нацистами в Хрустальную ночь ровно 80 лет назад.

На торжественном открытии самой западной синагоги страны присутствовали представители федеральных и региональных властей, различных религиозных конфессий, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода и главный раввин России Берл Лазар, иностранные дипломаты.

Новая калининградская синагога довольно точно воспроизводит архитектурный облик кенигсбергской - одной из крупнейших синагог Германии, возведенной в 1896 году. Она на девять метров ниже исторического здания, имевшего высоту 46 метров. Витражи купольных окон с сюжетом "Сотворение мира" созданы по мотивам произведений Марка Шагала.

Строительство, начавшееся в 2013 году, финансировалось специально созданным Фондом строительства синагоги в Калининграде, куда поступали пожертвования из разных стран. Хотя здание с молитвенным залом уже введено в строй, процесс возведения синагоги продолжается. Здесь разместятся также благотворительная столовая, школа, детский сад, музей, комнаты для проведения различных ритуалов и праздников, библиотека и другие помещения.