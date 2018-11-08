В Петербурге откроется выставка "Жажда античности"

"Жажда античности" в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, Академия художеств, 14 ноября - 16 декабря

В здании петербургской Академии художеств откроется выставка "Жажда античности" - проект российского архитектора и художника Максима Атаянца, идею которого сам автор обозначает предельно просто: вечная красота. О ней, а заодно и о том, как с течением времени менялся художественный взгляд на древнеримские и древнегреческие памятники, посетителям расскажут 200 экспонатов.

Одной из главных частей "Жажды античности" станут работы из собрания музея при Академии художеств. Особенно ценный экспонат - коллекция уникальных пробковых моделей памятников Древней Греции и Рима, созданных итальянскими мастерами в 1770-е годы. В Россию их в качестве подарка своим внукам Александру (будущему императору Александру I) и Константину привезла Екатерина II, а в Академию художеств из Эрмитажа собрание было передано в 1800 году по воле Павла I. Для выставки старинные экспонаты были отреставрированы, в полном объеме коллекцию петербуржцы увидят впервые.

С именем императрицы связан и другой ряд шедевров: ведуты на тему античности французского архитектора Шарля-Луи Клериссо (1721-1820) - именно он одним из первых создал изобразительную формулу "прекрасных руин". Большая коллекция городских пейзажей Рима, выполненных мастером с помощью акварели или гуаши, также была в свое время приобретена Екатериной II и до сих пор хранится в музеях Северной столицы. Кстати, и пробковые модели, и ведуты Клериссо с самого начала были помещены в Императорскую академию как наглядное пособие для будущих архитекторов, по ним учились (и продолжают учиться) практически все студенты.

Можно здесь увидеть и рисунки самого Максима Атаянца - посетителям покажут зарисовки античных памятников Греции и Рима, созданные в период с начала 1990-х до 2018 года. Среди них есть всем известные Колизей, Парфенон или памятники Пьяцца дель Пополо в Риме, а еще малоизвестные Пестумские храмы и сирийская Пальмира.

- Три века изучения античной архитектуры мастерами разных эпох дают множество сюжетных совпадений. Памятники Рима, такие, как Колизей, Пантеон, театр Марцелла, были и остаются классическими сюжетами для работ художников с XVIII по XXI век. Существование фотографии, казалось бы, могло полностью вытеснить само желание запечатлевать легендарные руины в трудоемкой технике рисунка пером и акварелью. Но работы, представленные на выставке, убеждают в незаменимости художественной, рукотворной интерпретации архитектурной классики, - подчеркивают организаторы.

Интересно будет посмотреть и на работы счастливчиков - выпускников и студентов академии конца ХIX века, получавших государственные средства (пенсионы) на заграничные путешествия. Многие из рисунков и акварелей с изображением античных архитектурных произведений, представленные в Тициановском и Екатерининском залах, выполнены известными в дальнейшем русскими архитекторами: Месмахером, Кракау, Горностаевым.