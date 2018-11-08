В Петербурге откроется выставка "Жажда античности"

Новости

Стали известны все участницы 1/8 финала женского ЧМ по шахматам 21:30
Полузатонувший новежский фрегат сняли на видео 21:28
Косачев: РФ ответит на санкции США в политике зеркально 21:12
Профицит торгового баланса России за 9 месяцев вырос на 63% 21:10
Названы самые вдохновляющие фильмы для путешествий 21:00
Директор заболевшей Аллы Пугачевой отказалась назвать ее диагноз 21:00
Бастрыкин временно отстранил главного следователя Приморского края 20:23
В Бухаресте прошел Конгресс Международной федерации самбо 20:15
МАК расследует жесткую посадку самолета Ан-2 под Архангельском 20:07
Гидрометцентр: Снега в Москве не будет до 13 ноября 20:04
Ещенко включен в заявку "Спартака" на матч с "Рейнджерс" 20:01
Лидеры стран ОДКБ договорились увеличивать взаимные поставки оружия 20:00
Песков: Решение по кандидатуре генсека ОДКБ примут 6 декабря в Петербурге 19:59
После спорной ампутации воронежской пенсионерке удалили вторую ногу 19:56
МАК создал комиссию для расследования крушения Ми-8 под Тверью 19:54
Медведев попросил главу РЖД не хвалиться достижениями 19:47
Под Иваново сбежавшая собака напала на семилетнего ребенка 19:37
Юнкер: Ни одна страна ЕС через 30 лет не будет входить в G7 19:28
Самая прославленная женщина-каскадер Китти О’Нил умерла от пневмонии 19:27
Обнародовано фото подозреваемого в убийстве матери и сына в Москве 19:11
Курс евро превысил 76 рублей 19:10
Беларусь сохраняет четвертое место среди всех торговых партнеров России 19:10
В Госдуме оценили планы Украины по расширению контроля в Черном море 18:56
УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА после матча с "Ромой" 18:45
Нормы беспошлинного ввоза товаров наземным транспортом ужесточат 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
08.11.2018 20:41
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге откроется выставка "Жажда античности"

Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск №7715 (252)

"Жажда античности" в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, Академия художеств, 14 ноября - 16 декабря

В здании петербургской Академии художеств откроется выставка "Жажда античности" - проект российского архитектора и художника Максима Атаянца, идею которого сам автор обозначает предельно просто: вечная красота. О ней, а заодно и о том, как с течением времени менялся художественный взгляд на древнеримские и древнегреческие памятники, посетителям расскажут 200 экспонатов.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Третьяковская галерея покажет шедевры русского искусства в Ватикане

Одной из главных частей "Жажды античности" станут работы из собрания музея при Академии художеств. Особенно ценный экспонат - коллекция уникальных пробковых моделей памятников Древней Греции и Рима, созданных итальянскими мастерами в 1770-е годы. В Россию их в качестве подарка своим внукам Александру (будущему императору Александру I) и Константину привезла Екатерина II, а в Академию художеств из Эрмитажа собрание было передано в 1800 году по воле Павла I. Для выставки старинные экспонаты были отреставрированы, в полном объеме коллекцию петербуржцы увидят впервые.

С именем императрицы связан и другой ряд шедевров: ведуты на тему античности французского архитектора Шарля-Луи Клериссо (1721-1820) - именно он одним из первых создал изобразительную формулу "прекрасных руин". Большая коллекция городских пейзажей Рима, выполненных мастером с помощью акварели или гуаши, также была в свое время приобретена Екатериной II и до сих пор хранится в музеях Северной столицы. Кстати, и пробковые модели, и ведуты Клериссо с самого начала были помещены в Императорскую академию как наглядное пособие для будущих архитекторов, по ним учились (и продолжают учиться) практически все студенты.

Можно здесь увидеть и рисунки самого Максима Атаянца - посетителям покажут зарисовки античных памятников Греции и Рима, созданные в период с начала 1990-х до 2018 года. Среди них есть всем известные Колизей, Парфенон или памятники Пьяцца дель Пополо в Риме, а еще малоизвестные Пестумские храмы и сирийская Пальмира.

В музее музыкальной культуры открыта выставка-размышление о звуке

- Три века изучения античной архитектуры мастерами разных эпох дают множество сюжетных совпадений. Памятники Рима, такие, как Колизей, Пантеон, театр Марцелла, были и остаются классическими сюжетами для работ художников с XVIII по XXI век. Существование фотографии, казалось бы, могло полностью вытеснить само желание запечатлевать легендарные руины в трудоемкой технике рисунка пером и акварелью. Но работы, представленные на выставке, убеждают в незаменимости художественной, рукотворной интерпретации архитектурной классики, - подчеркивают организаторы.

Интересно будет посмотреть и на работы счастливчиков - выпускников и студентов академии конца ХIX века, получавших государственные средства (пенсионы) на заграничные путешествия. Многие из рисунков и акварелей с изображением античных архитектурных произведений, представленные в Тициановском и Екатерининском залах, выполнены известными в дальнейшем русскими архитекторами: Месмахером, Кракау, Горностаевым.

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лидеры стран ОДКБ договорились увеличивать взаимные поставки оружия
Песков назвал расследование Мюллера головной болью американцев
Стрельбу в Калифорнии устроил бывший морпех США
Обнародовано фото аварийно севшего под Архангельском Ан-2
Прокуратура потребовала возбудить дело после фото Цеповяза с икрой