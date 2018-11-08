Завтра, 9 ноября, исполняется 200 лет со дня рождения классика русской литературы Ивана Сергеевича Тургенева. К столь значительному юбилею в Российской национальной библиотеке показали письма, дневники и документы самого лирического русского прозаика и самого прославленного в Европе еще при жизни. Однако эти экспонаты могут поколебать устоявшиеся "школьные" представления о писателе.

- На это и рассчитана экспозиция, - говорит ее куратор, сотрудник библиотеки Евдокия Павлова. - Нам всем Тургенев прежде всего представляется как "певец природы", тонкий и нежный лирик. Однако документы свидетельствуют о том, что он яро интересовался социально-политическими вопросами, а в личной жизни был скорее язвителен и ехиден, чем нежен.

Скажем, про своего приятеля, поэта Фета, он писал Полонскому в 1861 году из имения Спасское: "Он теперь сделался агрономом - хозяином до отчаянности, отпустил бороду до чресл - с какими-то волосяными вихрами за и под ушами - о литературе слышать не хочет и журналы ругает с энтузиазмом... Нос его, в котором ты принимаешь такое участие, напоминает мне иные стихи державинских од: "сизобагряный и янтарный" и т. д. Вследствие чего вышесказанного ты видишь, что у Фета отбирать пока нечего". А вот еще, уже из другого письма Полонскому, из Парижа: "Твоя история с Некрасовым меня нисколько не удивила. Он жулик и ярыга первой величины, - но не настолько черствая душа, чтобы не ощущать желания быть с людьми одного с ним времени, одних воспоминаний и стремлений. Он, наверное, искренно был тебе рад - и все-таки он сукин сын".

Весьма резок Тургенев и в литературных оценках. О творчестве того же Некрасова заявляет: "Его поэма "Княгиня Волконская", по-моему, противнейшая, слащаво-либеральная"; "Кому на Руси жить хорошо" - лучше, но и тут все избитые темы, в двадцать раз лучше обработанные другими". Не более благосклонно оценивает он творчество и других своих великих современников. Как восприняли бы такую позицию сегодня наши школьные учителя?

- Эти письма, безусловно, давно изучены литературоведами, - говорит заведующий отделом рукописей Алексей Алексеев. - Но широкой публике они представлены впервые. Более того, в первом советском полном собрании сочинений Тургенева они публиковались с массой купюр. Так что даже читателям, всерьез увлекающимся творчеством одного из самых больших наших классиков, есть чему удивиться.

В личной жизни Тургенев был скорее язвителен и ехиден

Как водится, большой интерес вызывают отношения Тургенева с Полиной Виардо, с жестокой матерью, с незаконнорожденной дочерью. Из писем можно понять и то, откуда взялись в его романах бесхарактерные мужчины и откуда выросла история про бедняжку Муму. "Моя мать умерла, не оставив никаких распоряжений, множество существ, зависящих от нее, остались, можно сказать, на улице... Избави Боже нас всех от такой смерти! - пишет он Виардо. - Она старалась только оглушить себя - накануне смерти, когда началось уже предсмертное хрипение, в соседней комнате, по ее распоряжению, оркестр играл польки... Мать моя в последние свои минуты - стыдно сказать - думала только о том, как разорить нас, меня и брата. Последнее письмо ее управляющему содержало ясный и точный приказ продать все за бесценок, поджечь все..."

Однако не следует забывать: именно Тургенев обогатил нашу жизнь понятием "тургеневская девушка", именно он создал эти нежные и волевые образы, ставшие эталоном женственности на все времена.

Кстати

Отдельное удовольствие на выставке - рассматривать оригиналы "Записок охотника" или черновики "Накануне" с правкой автора. И видеть, как многое самому Тургеневу не нравилось в его текстах, признанных впоследствии шедеврами.