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08.11.2018 12:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Поморье совершил жесткую посадку пассажирский самолет

Текст: Вера Черенева
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

В Архангельской области в 50 километрах от аэродрома Васьково совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-2, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационно-диспетчерской службе региона.

Фото: depositphotos.com
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По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось 13 человек, из них два члена экипажа.

Среди пассажиров один ребенок. Данных о пострадавших пока нет.

Известно, что самолет производил рейс из Васьково на аэродром села Долгощелье Мезенского района. Причиной жесткой посадки, по предварительным данным стало обледенение фюзеляжа.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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