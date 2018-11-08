В Поморье совершил жесткую посадку пассажирский самолет

В Архангельской области в 50 километрах от аэродрома Васьково совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-2, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационно-диспетчерской службе региона.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось 13 человек, из них два члена экипажа.

Среди пассажиров один ребенок. Данных о пострадавших пока нет.

Известно, что самолет производил рейс из Васьково на аэродром села Долгощелье Мезенского района. Причиной жесткой посадки, по предварительным данным стало обледенение фюзеляжа.