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08.11.2018 20:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обледенел?

Жесткую посадку совершил самолет Ан-2
Текст: Марина Ледяева
Российская газета - Федеральный выпуск №7715 (252)
Ненастным утром 8 ноября самолет Ан-2 вылетел из архангельского аэропорта Васьково, но сложные погодные условия заставили его возвращаться назад. В 11.30 самолет был вынужден совершить посадку в болотистой местности в 50 километрах от Архангельска. На его борту находились 11 пассажиров, в том числе ребенок и инвалид-колясочник.

При посадке серьезных травм практически никто не получил - лишь у одного пассажира сломано плечо. Первую помощь ему оказала бывшая заведующая ФАПом села Долгощелье, которая летела этим рейсом.

Уже через два с небольшим часа вертолет Ми-8 эвакуировал людей с места ЧП в аэропорт Архангельск. Там их осмотрели медики. Супруга одного из пассажиров, ждавшая его в Долгощелье, рассказала "РГ", что муж связался с ней из Архангельска и сообщил, что его везут на обследование в больницу.

- Конечно, он был очень подавлен. Переживаю: у него эндопротез, да еще перелом был недавно. Но главное - жив!

МАК расследует жесткую посадку самолета Ан-2 под Архангельском

Архангельский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Самолет получил серьезные повреждения - в частности, у него полностью разрушен хвост. Источники в авиаслужбах полагают, что причиной ЧП могло стать обледенение, вызванное погодными условиями. Вероятно, высокая влажность и нулевая температура на высокой скорости привели к образованию опасного ледового покрытия на плоскостях Ан-2.

Самолет 2-го Архангельского авиаотряда выполнял рейс по маршруту Архангельск - Долгощелье - Сояна - Мезень. Десять пассажиров, ожидавших своего вылета в конечной точке, долгое время не могли получить никакой информации: в аэропорту Мезени даже не работал телефон.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
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