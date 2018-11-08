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08.11.2018 12:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Корректировка тепла

Жителей города Кировска в Заполярье заставляют доплачивать за отопление
Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7714 (251)
В Мурманской области опять появились дополнительные квитанции за тепло. Коррективы приходится делать из-за несовершенства местной системы расчетов, а расплачиваются за недоработку жители. Хотя не исключено, что в этот раз местные комммунальщики заплатят за свою плохую работу сами.
Если в тепловых потерях окажутся виновны УК, переплата за тепло ляжет на их плечи. Фото: Павел Львов/РИА Новости Если в тепловых потерях окажутся виновны УК, переплата за тепло ляжет на их плечи. Фото: Павел Львов/РИА Новости
Если в тепловых потерях окажутся виновны УК, переплата за тепло ляжет на их плечи. Фото: Павел Львов/РИА Новости

По итогам корректировки платы за тепло в отопительный сезон 2017-2018 годов жители 48 домов города Кировска Мурманской области получили дополнительные квитанции за отопление, согласно которым они должны доплатить за тепло более 150 рублей с одного квадратного метра жилья. Особенно не повезло пяти домам - там сумма корректировки составила около 700 рублей с "квадрата". Некоторым семьям придется раскошеливаться на 30 тысяч рублей и более.

Фото: Александр Княжев/РИА Новости
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Напомним, "РГ" уже не раз писала о проблемах с отоплением, а точнее, с платой за отопление в Заполярье. Сегодня жители не платят за него "по факту", а оплачивают определенный заранее расчетный объем тепла в течение всего года, в том числе и летом. Тем временем общедомовые приборы учета (ОДПУ), стоящие почти в каждом доме, считают реально потребленные домом гигакалории. Если жильцы заплатили за тепло больше, чем реально потребили, им возвращают переплату. Но если тот или иной дом потребил тепла больше, чем оплатил, жильцы получают дополнительные квитанции. Это и называется корректировкой.Дело дошло до курьеза: жильцам одного из домов теплоэнергетики выставили за первое полугодие 2017 года дополнительные квитанции. При этом за второе полугодие корректировка получилась с обратным знаком - жильцам вернут часть денег, уплаченных с июля по декабрь.

- Раньше платеж за тепло в нашем доме собирала управляющая компания, - рассказала Мария, жительница Кировска. - Это продолжалось до середины прошлого лета. Но затем наш дом перешел к новой УК, и с 1 июля мы стали платить за тепло напрямую теплоснабжающей компании ТГК-1. За первые полгода 2017 года нас обязали доплатить 24119 рублей. А за второе полугодие доплата не понадобилась, более того - нам должны вернуть 7204 рубля переплаты. При этом никакие энергосберегающие мероприятия в доме не проводились. Дом один и тот же, жильцы те же, а суммы корректировки за разное время - разные.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Городской администрации, областной госжилинспекции и теплоэнергетикам пришлось срочно заняться этой проблемой. Комиссия провела проверку состояния внутридомовых систем теплоснабжения и расчета корректировки.

- Отправка корректировочных квитанций была отложена до завершения проверки всех расчетов и обследования домов. По договоренности с ГЖИ период проведения корректировок увеличен, в него попадут и летние месяцы, что позволит снизить суммы к оплате. Однако размер корректировок по данным домам остается значительным: от 152,21 до 700,04 рубля на квадратный метр, - отметил начальник отдела сбыта Апатитской ТЭЦ Всеволод Болотов.

Тем временем власти Кировска готовятся к революционным мерам. Дополнительные счета за тепло предполагается заставить оплатить муниципальную УК - МУП "Кировская горэлектросеть", которая управляла "проблемными" домами. Сейчас для этого решения готовится юридическое обоснование.

- Если по результатам обследования за предыдущий период будет выявлена вина УК в тепловых потерях, МУП примет на себя те обязательства, которые предъявлены сейчас жильцам, - заявил глава администрации Кировска Юрий Кузин. - Визуально признаки этой вины уже налицо, но комиссия должна это зафиксировать и оформить юридически. Такое же предложение будет высказано в адрес других УК, которые некачественно и безответственно содержали жилфонд. Порядок будем наводить не только в проблемных домах, весь остальной жилфонд, как показал недавний объезд с визуальным осмотром, выглядит немногим лучше.

Цифра

48 домов получили дополнительные квитанции за отопление

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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