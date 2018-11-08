Для двух молодых семей из Ростова любовь к природе и походам по заповедным местам неожиданно вылилась в общий проект - производство натурального варенья. Фрукты и ягоды ребята выращивают на собственном участке, который стал настоящей экофермой. Земля здесь возделывается по законам природы.

Фруктово-ягодный бизнес - не основной источник дохода, скорее, хобби, но коммерческий успех уже имеет.

Дороги супругов Стодольских и Сыпченко пересеклись в горах Архыза. Шел дождь, и полдня пришлось провести в палатке за дружеской беседой и чаем, заваренным из душистых трав. Александр и Марина Стодольские серьезно занимаются древним восточным учением аюрведа о гармонии природы и человеческого организма. Разговорились о природном земледелии, о технологиях, позволяющих выращивать фрукты и ягоды без применения химикатов. В результате появилась идея создать на участке земли площадью 4,5 гектара собственную экоферму.

Александр и Ольга Сыпченко, юристы по профессии, оказались легкими на подъем. Они шутя преодолевают девятидневный пеший маршрут из Адыгеи до Черного моря, а земля под ферму оказалась всего в 50 километрах от Ростова.

С ранней весны начинающие аграрии выезжали на экоферму в четыре утра, трудились там несколько часов, а к 10 уже были на своей основной работе.

Наемных работников ребята не привлекают, справляются своими силами. Урожай - 70 килограммов фруктов или ягод одного вида - собирают тоже сами. На варенье идут только плоды, сорванные с дерева, из падалицы готовят настойки и мармелад.

Варенье Ольга и Марина варят вручную, обязательно в огромном медном тазу, помешивая серебряной ложкой, доставшейся Александру Сыпченко в наследство от бабушки.

В настоящий момент объем производства экофермеров - пять тысяч банок варенья в год. В среднем стоимость банки - 250-300 рублей. В ассортименте больше 20 видов продукции, в основном используются традиционные для донского региона фрукты и ягоды - малина, абрикос, слива, вишня и яблоко. Изюминка - специи, которые фермеры привозят из дальних странствий. Знания о правильном использовании и сочетании специй ребята по крупицам собирают в Индии и Китае. Саша Сыпченко в этом смысле наиболее продвинутый, Восток для него - не просто любопытное место для путешествий, а настоящий кладезь знаний.

Рецепты натуральных десертов ростовские предприниматели находят в древних манускриптах

- Саша в оригинале читает тексты аюрведы, датируемые II-IV веками, и пряностям эта древняя наука отводит особое значение. Зная, как их правильно сочетать, как та или иная специя может усилить воздействие на организм человека определенных фруктов и ягод, можно делать действительно полезное для здоровья варенье, - рассказывает Ольга Сыпченко.

Например, лимон сочетается с имбирем или куркумой, брусника - с гвоздикой и корицей. Еще один из секретов варенья Сыпченко - Стодольских - специи они готовят сами из свежих кореньев, привезенных с восточных базаров. Гвоздика, кардамон, куркума - из Индии, а за мятой, чабрецом, бадьяном специально едут в Грузию.

- Наши баночки на 100 процентов заполнены ягодами, а фруктовый сок, оставшийся от варки варенья, мы используем для приготовления мармелада. Основной рынок сбыта - продажи через собственный интернет-магазин. Также наша продукция представлена в чайных и вегетарианских магазинах, в лавках, торгующих сладостями, - добавляет Ольга Сыпченко.

Предприниматели стараются баловать своих покупателей эксклюзивными новинками. Так, недавно семья Сыпченко возвратилась из Архыза. Из похода привезли мешок шишек, собранных в лесу на высоте две тысячи метров.

- Варенье из шишек особенно полезно в осеннюю пору, когда наступает сезон простудных заболеваний, - говорит Александр Сыпченко (десерт из шишек - его инициатива). - Хвойные шишки обладают фитонцидным действием и прекрасно помогают от насморка. Хорошо варенье из шишек и для профилактики гриппа и ОРВИ.

Более консервативным простудившимся ребята советуют употреблять калину с медом или лимон с имбирем. Запивать сладкое снадобье лучше не чаем, а настоем из листьев смородины и малины.

Натуральные продукты постепенно завоевывают сердца покупателей, но делать ставку только на этот сегмент пока рано. В донской столице уже закрылось несколько онлайн-магазинов по продаже полезных продуктов: бизнес оказался нерентабельным.

Однако ребята не отчаиваются и стараются формировать цены на свои продукты так, чтобы их собственная прибыль не превышала 10 процентов, и надеются, что их натуральный фермерский продукт будет пользоваться заслуженной репутацией среди покупателей и экспертов.