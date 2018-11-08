Косачев: РФ ответит на санкции США в политике зеркально

Россия ответит на новые санкции США в политической плоскости зеркально, в сфере экономики - избирательно, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон вводит "финансовые санкции, новые санкции, относящиеся к Крыму и Донбассу".

"Это санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций, которые поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины через частные инвестиционные и приватизационные проекты или которые причастны к серьезным нарушениям прав человека", - сказал он журналистам.

"Ответ будет. Политически - зеркально. Экономически - избирательно, чтобы не допустить ущерба собственным интересам", - сказал РИА Новости Константин Косачев.