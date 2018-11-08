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08.11.2018 22:45
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Краснодар" одержал волевую победу в Лиге Европы над "Стандардом"

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
В четверг вечером "Краснодар" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы дома в драматичном матче переиграл бельгийский "Стандард" со счетом 2:1. Эта победа приблизила "быков" к выходу в плей-офф престижного турнира.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

"Быки" еще две недели назад в бельгийском Льеже решить все проблемы с выходом в плей-офф: они открыли в первом тайме счет, имели явное преимущество в течение всего матча, не использовав несколько явных голевых моментов, однако во второй половине пропустили два обиднейших мяча и проиграли.

В результате сегодняшнее противостояние со "Стандардом" (россияне, бельгийцы и испанская "Севилья" имели по шесть очков), превратилось для южан практическим ключевым на групповой стадии - чтобы обезопасить себя от нервотрепки на финише, требовалась только победа, причем желательно с разницей в два мяча и более.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
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Как и ожидалось, хозяева сразу пошли в атаку и могли забить уже на второй минуте. Вандерсон, получив передачу от Ари, вышел справа один к воротом и небрежно подсек мяч, который миновал пустой дальний угол ворот.

А затем "быки" вдруг сбросили скорости, приступив к медленной перепасовке мячом в середине поля. Бельгийцы, явно ожидавшие штурма со стороны кубанцев, потихоньку освоились и стали организовывать стремительные выпады к чужой штрафной. И чуть ли не каждый из них мог оказаться голевым, если бы не маленькие вратарские подвиги Матвея Сафонова (кстати, 19-летний голкипер проводил свой первый матч в еврокубке), который в бросках спасал "Краснодар" от громаднейших неприятностей уже в дебюте.

И все-таки однажды он оказался бессилен: после передачи Лаифиса с левого фланга стоявший в одиночестве метрах в десяти от ворот Карсела-Гонсалес мгновенно пробил, а мяч, ударившись о газон, спланировал в левый верхний угол Сафонова - 0:1, 19-я минута.

Оказавшись в буквальном смысле на краю пропасти, "быки" во второй половине понеслись отыгрываться. Однако их фирменные многоходовые комбинации в этой встрече куда-то словно испарились. Тем не менее Классон на 50-й минуте получил шанс отличиться, но не непостижимым образом послал мяч, который ему выложил Вандерсон, мимо ворот.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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После чего (что тоже совершенно было непохоже на кубанских "быков") уже гости стали создавать момент за моментом у ворот "Краснодара". А хозяева, несмотря на три замены, долгое время тщетно пытались вспомнить, как они на самом деле умеют играть в футбол. И все-таки на 78-й минуте еще один юный игрок краснодарцев, 19-летний Магомед Сулейманов из пределов штрафной точно пробил в дальний угол бельгийских ворот - 1:1. А еще через две минуты уже Вандерсон, ворвавшийся с левого фланга в штрафную гостей, четко пробил в дальний угол - 2:1. Фантастическая волевая победа "Краснодара"!

В параллельном матче в Турции "Севилья" обыграла "Акхисар" - 3:2. В результате " у "Краснодара" и "Севильи" после четырех туров стало по девять очков, у "Стандарда" осталось шесть. Напомним, в 1/32 Лиги Европы попадут лишь две команды из этой группы.

Спорт Футбол Лига Европы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Лига Европы 2018/2019
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