"Краснодар" одержал волевую победу в Лиге Европы над "Стандардом"

В четверг вечером "Краснодар" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы дома в драматичном матче переиграл бельгийский "Стандард" со счетом 2:1. Эта победа приблизила "быков" к выходу в плей-офф престижного турнира.

"Быки" еще две недели назад в бельгийском Льеже решить все проблемы с выходом в плей-офф: они открыли в первом тайме счет, имели явное преимущество в течение всего матча, не использовав несколько явных голевых моментов, однако во второй половине пропустили два обиднейших мяча и проиграли.

В результате сегодняшнее противостояние со "Стандардом" (россияне, бельгийцы и испанская "Севилья" имели по шесть очков), превратилось для южан практическим ключевым на групповой стадии - чтобы обезопасить себя от нервотрепки на финише, требовалась только победа, причем желательно с разницей в два мяча и более.

Как и ожидалось, хозяева сразу пошли в атаку и могли забить уже на второй минуте. Вандерсон, получив передачу от Ари, вышел справа один к воротом и небрежно подсек мяч, который миновал пустой дальний угол ворот.

А затем "быки" вдруг сбросили скорости, приступив к медленной перепасовке мячом в середине поля. Бельгийцы, явно ожидавшие штурма со стороны кубанцев, потихоньку освоились и стали организовывать стремительные выпады к чужой штрафной. И чуть ли не каждый из них мог оказаться голевым, если бы не маленькие вратарские подвиги Матвея Сафонова (кстати, 19-летний голкипер проводил свой первый матч в еврокубке), который в бросках спасал "Краснодар" от громаднейших неприятностей уже в дебюте.

И все-таки однажды он оказался бессилен: после передачи Лаифиса с левого фланга стоявший в одиночестве метрах в десяти от ворот Карсела-Гонсалес мгновенно пробил, а мяч, ударившись о газон, спланировал в левый верхний угол Сафонова - 0:1, 19-я минута.

Оказавшись в буквальном смысле на краю пропасти, "быки" во второй половине понеслись отыгрываться. Однако их фирменные многоходовые комбинации в этой встрече куда-то словно испарились. Тем не менее Классон на 50-й минуте получил шанс отличиться, но не непостижимым образом послал мяч, который ему выложил Вандерсон, мимо ворот.

После чего (что тоже совершенно было непохоже на кубанских "быков") уже гости стали создавать момент за моментом у ворот "Краснодара". А хозяева, несмотря на три замены, долгое время тщетно пытались вспомнить, как они на самом деле умеют играть в футбол. И все-таки на 78-й минуте еще один юный игрок краснодарцев, 19-летний Магомед Сулейманов из пределов штрафной точно пробил в дальний угол бельгийских ворот - 1:1. А еще через две минуты уже Вандерсон, ворвавшийся с левого фланга в штрафную гостей, четко пробил в дальний угол - 2:1. Фантастическая волевая победа "Краснодара"!

В параллельном матче в Турции "Севилья" обыграла "Акхисар" - 3:2. В результате " у "Краснодара" и "Севильи" после четырех туров стало по девять очков, у "Стандарда" осталось шесть. Напомним, в 1/32 Лиги Европы попадут лишь две команды из этой группы.