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08.11.2018 11:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Крымчане к ноябрю уплатили почти половину суммы имущественных налогов
Текст: Ольга Котенева (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым №7714 (251)
К началу ноября крымчане оплатили 151 миллион рублей транспортного налога и 40,5 миллиона земельного, что составляет соответственно 40 и 30 процентов начисленных сумм. Но не все налогоплательщики получили бумажные уведомления и не все понимают, нужно ли им платить и на основании чего.

Как пояснили в пресс-службе УФНС России по РК, уплата имущественных налогов, к которым в Крыму относится транспортный и земельный налоги физлиц, производится на основании сводного налогового уведомления. Оно может быть передано лично под расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.

Фото: Евгений Нечепуренко
Крымчане начали получать уведомления об уплате имущественных налогов

В нынешнем году крымчанам направили 397 тысяч налоговых уведомлений (для сравнения в прошлом - 257 тысяч), из них почти треть - в электронном виде.

- Гражданам, получившим доступ к личному кабинету, налоговые уведомления на бумажном носителе по почте не направляются (за исключением людей, которые уведомили налоговую службу о необходимости получения такого документа), - рассказал пресс-секретарь УФНС России по РК Евгений Нечепуренко. - Если доступ в личный кабинет заблокирован (например, из-за того, что налогоплательщик получил первичный пароль для входа и не сменил его в течение календарного месяца либо утратил его), необходимо обратиться в любой налоговый орган с заявлением на получение доступа.

Крымчане впервые заплатят налог на землю

В отделениях налоговой службы можно узнать и размеры имущественных налогов, если по какой-то причине бумажные уведомления не дошли до получателя. Но начинать лучше с визита в почтовое отделение по месту регистрации, потому что нередко человек прописан по одному адресу, а проживает по другому. Уведомление же направляют по месту регистрации.

После 3 декабря информация о размерах имущественных налогов станет доступна и на портале госуслуг, правда, уже став налоговой задолженностью, на которую будет насчитываться пеня.

Контакты

Телефон контакт-центра: 8 (800) 222-2222, www.nalog.ru/rn91

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