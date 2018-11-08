Новости

В небе над Екатеринбургом можно будет увидеть "космические гонки" 10:45
Крымские ученые создали вещество для мониторов будущего 10:32
Россияне рассказали о своем выборе продуктов и техники 10:23
Взрывы украинских минометов "Молот" списали на людей 10:23
Трамп назвал нечестной торговлю между США и Японией 10:19
Мэру Загреба пришлось отстаивать право носить российский орден 10:19
Появилось фото последнего седана Nissan Almera 10:09
На Урале с осужденных менеджеров Роскосмоса взыскали 234 млн 10:00
Ученые России и Китая провели исследования климата в Арктике 09:57
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит российско-корейский форум 09:41
США запустили баллистическую ракету Minuteman III 09:41
Стоимость нефти меняется разнонаправленно 09:36
В пригороде Иркутска произошел крупный пожар на складах 09:36
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III 09:20
Роспотребнадзор нашел больше всего бактерий в импортных ягодах 09:04
Французский историк напомнил Макрону о роли России в мировых войнах 09:02
Смертельно опасные лягушки поселились в Приморском океанариуме 08:42
На Дальнем Востоке появились фальшивые купюры в 2000 рублей 08:33
Названы самые востребованные в России кроссоверы и внедорожники 08:17
Шесть человек стали жертвами взрыва на заводе в Китае 08:04
Камчатку накроет снежный циклон 07:28
Иран предложил России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти 07:23
США обвинили Иран в намерении спрятать нефтяные танкеры 07:06
АЗС начали скрыто повышать цены на топливо для корпоративных клиентов 06:49
В Приморье суд взыскал с браконьеров почти два миллиона рублей 05:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
08.11.2018 10:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крымские ученые создали вещество для мониторов будущего

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба КФУ/ Андрей Черногородов Фото: Пресс-служба КФУ/ Андрей Черногородов
Фото: Пресс-служба КФУ/ Андрей Черногородов

Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского создали уникальное органическое вещество, которое можно будет использовать для производства ультратонких и гибких LED-мониторов. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

Как пояснил доцент кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии Таврической академии Алексей Гусев, пиксели для мониторов создавались на основе неорганических материалов, так называемых кристаллофосфоров. Они имели высокую яркость, но на их основе можно было создать лишь жесткую конструкцию экрана. Позже ученые на основе органических соединений разработали новый класс соединений с богатой цветовой палитрой.

В Крыму построят техноград "Гагарин"

- Мы сумели синтезировать синий люминофор - новое органическое вещество, генерирующее синий цвет при пропускании электрического тока, - рассказал Алексей Гусев. - С ним удалось сделать небольшое устройство с идеальным синим цветом, то есть наша идея долгоживущих люминофоров сработала. Теперь мы пытаемся сделать все три цвета именно из таких веществ, чтобы получить полную цветную картинку из собственных материалов.

Как считают крымские ученые, подобные органические соединения в перспективе позволят производить ультратонкие и гибкие мониторы будущего.

- Их преимущество - очень большой угол обзора до 175 градусов без потери качества изображения, - отметил Гусев. - Второй плюс - энергосберегающие свойства, позволяющие работать от батареек. И самое главное - гибкость: произведенный на основе наших веществ гибкий монитор, представляющий собой тоненькую пленочку с дисплеем два на два, можно будет просто наклеить на руку, и он от контакта с человеческими тканями покажет параметры организма. Да, сегодня это звучит как фантастика, но многие вещи, которыми мы пользуемся сегодня, еще несколько лет назад тоже казались фантастикой.

Открытие крымских разработчиков уже заинтересовало исследователей из Стокгольма и Вроцлавского политехнического университета. Также ученые КФУ сотрудничают в этой сфере с Институтом общей и неорганической химии РАН, с профессорами из Австрии и Японии.

Общество Наука Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Цеповяза поместили в штрафной изолятор Приамурья
Роспотребнадзор нашел больше всего бактерий в импортных ягодах
Иран предложил России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти
Министр обороны РФ обсудил ситуацию в Ливии с главнокомандующим страны
Трюдо извинился за отказ Канады принять еврейских беженцев