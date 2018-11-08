Крымские ученые создали вещество для мониторов будущего

Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского создали уникальное органическое вещество, которое можно будет использовать для производства ультратонких и гибких LED-мониторов. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

Как пояснил доцент кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии Таврической академии Алексей Гусев, пиксели для мониторов создавались на основе неорганических материалов, так называемых кристаллофосфоров. Они имели высокую яркость, но на их основе можно было создать лишь жесткую конструкцию экрана. Позже ученые на основе органических соединений разработали новый класс соединений с богатой цветовой палитрой.

- Мы сумели синтезировать синий люминофор - новое органическое вещество, генерирующее синий цвет при пропускании электрического тока, - рассказал Алексей Гусев. - С ним удалось сделать небольшое устройство с идеальным синим цветом, то есть наша идея долгоживущих люминофоров сработала. Теперь мы пытаемся сделать все три цвета именно из таких веществ, чтобы получить полную цветную картинку из собственных материалов.

Как считают крымские ученые, подобные органические соединения в перспективе позволят производить ультратонкие и гибкие мониторы будущего.

- Их преимущество - очень большой угол обзора до 175 градусов без потери качества изображения, - отметил Гусев. - Второй плюс - энергосберегающие свойства, позволяющие работать от батареек. И самое главное - гибкость: произведенный на основе наших веществ гибкий монитор, представляющий собой тоненькую пленочку с дисплеем два на два, можно будет просто наклеить на руку, и он от контакта с человеческими тканями покажет параметры организма. Да, сегодня это звучит как фантастика, но многие вещи, которыми мы пользуемся сегодня, еще несколько лет назад тоже казались фантастикой.

Открытие крымских разработчиков уже заинтересовало исследователей из Стокгольма и Вроцлавского политехнического университета. Также ученые КФУ сотрудничают в этой сфере с Институтом общей и неорганической химии РАН, с профессорами из Австрии и Японии.