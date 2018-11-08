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08.11.2018 13:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мэр Симферополя проехал до центра города на маршрутке

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава администрации Симферополя Игорь Лукашев выполнил поручение главы Крыма Сергея Аксенова и стоя доехал до центра города на автобусе № 14, следующему по маршруту "Микрорайон Каменка - площадь Куйбышева".

Мэр зашел в автобус, как и требовал Аксенов, на конечной остановке, в час пик между восемью и девятью часами утра. Как и все, передал за проезд 13 рублей. Салон был заполнен пассажирами примерно наполовину, причем, большинство из них - журналисты, решившие запечатлеть держащегося за поручень мэра. В дороге Лукашев отвечал на вопросы горожан о развитии транспорта и ремонте дорог, а попутно давал интервью в прямом эфире радиостанций.

Фото: depositphotos.com
Глава Крыма поручил мэру Симферополя приехать на работу на автобусе

- Основные болевые точки транспорта давно известны администрации города, - рассказал мэр. - Ситуация с решением наболевших проблем значительно сдвинулась за последние две недели. Сейчас с министерством транспорта разрабатываем проект новой транспортной схемы. Надеемся, что согласования не затянутся, и уже в конце текущего месяца схема будет одобрена. Решаем вопрос с закупкой нового подвижного состава для муниципального предприятия "Горавтотранс", что позволит увеличить количество обслуживаемых маршрутов.

По словам Лукашева, город продолжит закупать вместительные автобусы типа ЛИАЗа, чтобы улучшить обслуживание пассажиров. Также активно ведется претензионная работа с коммерческими перевозчиками, которые не выполняют взятые на себя обязательства.

- Решения о расторжении договоров с некоторым перевозчиками уже приняты, - отметил мэр. - Отдельным направлены предписания об устранении недочетов в работе, если они не прислушаются, будем также искать им замену.

Общественным транспортом сегодня добирались на работу и вице-мэры Симферополя, а также руководители горсовета и часть депутатов. Многие из них опоздали на работу из-за длительного стояния автобусов и троллейбусов в пробках. Например, председатель горсовета Виктор Агеев, добиравшийся в центр на автобусе № 30 "Улица Селим-Герай - Свобода", почти час простоял в пробке на ремонтируемой сейчас улице Севастопольской.

Напомним, накануне глава Крыма Сергей Аксенов поручил градоначальникам добраться на работу и домой общественным транспортом, чтобы чиновники лучше узнали о проблемах горожан.

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