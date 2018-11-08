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08.11.2018 14:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Вокзал для всех

Как общественники транспортной полиции помогают детям, находят средства на ремонт церкви и премии сотрудникам
Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ №7714 (251)
Общественный совет при управлении на транспорте МВД России по Южному федеральному округу подвел итоги своей работы за восемь лет. За эти годы удалось организовать помощь получившим травмы на службе ветеранам полиции, учредить ежегодную премию для сотрудников ведомства, отремонтировать церковь, провести праздники для детей и многое другое.
Георгий Шауро (на снимке слева): Все акции совета направлены не на публичность, а на практическое решение проблем. Фото: Владимир Аносов/РГ Георгий Шауро (на снимке слева): Все акции совета направлены не на публичность, а на практическое решение проблем. Фото: Владимир Аносов/РГ
Георгий Шауро (на снимке слева): Все акции совета направлены не на публичность, а на практическое решение проблем. Фото: Владимир Аносов/РГ

В Общественный совет вошли ветераны полиции и ГРУ, представители общественных объединений, социальные работники, журналисты и предприниматели. Его главные задачи - помочь повысить эффективность деятельности транспортной полиции, сделать ее работу открытой для рядовых граждан, контролировать выполнение замечаний, которые поступают в адрес ведомства. А еще общественники решили по мере возможности оказывать содействие сотрудникам ведомства, столкнувшимся с различными проблемами. Объединить людей столь разных профессий для слаженной работы сумел председатель совета Георгий Шауро.

На юге России с начала лета перевезли 7,5 миллиона пассажиров

При этом надо отметить, что никакого бюджетного финансирования подобной работы не предусмотрено. Тогда члены совета сумели найти спонсоров, которые стали выделять средства для реализации инициатив общественной организации.

Так, в 2011 году по инициативе председателя Общественного совета была учреждена ежегодная премия - ее назвали "Служить России" - для сотрудников транспортной полиции ЮФО. Теперь каждый год полицейские, проявившие во время несения службы профессионализм, решительность, мужество и смекалку, в качестве поощрения получают солидные суммы.

Особое внимание Общественный совет уделяет поддержке транспортных полицейских, которые пострадали или получили травмы на службе. Им выдаются бесплатные путевки для отдыха на побережье Черного моря в отелях по системе "все включено". Тем, кто потерял здоровье, приобретают нужные лекарства и средства реабилитации (к примеру, получившему травму бывшему офицеру купили инвалидную коляску).

За восемь лет Общественный совет провел десятки патриотических акций и праздников для детей. Самыми яркими из них стали "Ветеранская вахта" и "Дети под звездами"; конкурс школьных сочинений "Моя мама - полицейский"; обучающая "Неделя мужества" для подростков; флешмоб "Победоносный милицейский полк", посвященный высадке десанта на Малую Землю под Новороссийском; конкурс на лучшую фотографию с хештегом #транспортнаяполицияюг.

Почти три миллиона рублей были направлены на капитальный ремонт и роспись храма Святого Димитрия Донского, расположенного возле административного корпуса УТ МВД РФ. Для этого специально приглашались известные церковные мастера, а иконы для храма покупались в разных уголках России.

Фото: depositphotos.com
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Кроме того, представители Общественного совета при региональном управлении вместе с правоохранителями проводят перед началом каждого летнего курортного сезона проверку работы железнодорожных вокзалов и аэропортов округа. В это время пассажиропоток в ЮВО доходит до 7,5 миллиона человек, и общественники тщательно смотрят, насколько они готовы к приему такого количества гостей.

Работу, проведенную Общественным советом транспортной полиции юга России, оценили, и председателя организации Георгия Шауро пригласили на повышение. Он занял должность заместителя начальника управления по противодействию коррупции. Вверенная ему территория включила в себя ЮФО и СКФО.

Мнение

Георгий Шауро, председатель Общественного совета при УТ МВД России:

- Изначально мы поставили себе цель - оказывать реальную помощь сотрудникам транспортной полиции. Поэтому все проводимые акции были направлены не на публичность, а на практическое решение проблем. Задача - улучшить работу службы, повысить ее эффективность и мотивацию сотрудников.

Кстати

Телефоны Общественного совета управления на транспорте МВД России по ЮФО: +7 (861) 227-20-60, +7 (915) 450-03-15.

Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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