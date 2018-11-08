Осенние рейды были проведены активистами Народного фронта в Икрянинском, Камызякском и Красноярском районах. Они объехали пять фельдшерско-акушерских пунктов, еще в десяти был проведен телефонный опрос жителей и медицинских работников. В одних ФАПах активисты не увидели необходимого медицинского оборудования, до других пришлось добираться на утлой лодке, которая в непогоду явно не доставит доктора к его пациентам. А в третьи их не пустили вообще.

"Стою на берегу и кричу"

Село Ямное Икрянинского района, которому уже около 150 лет, находится на маленьком острове. Чтобы попасть туда, надо сначала переправиться на пароме, а потом еще и на лодке. Что паромы, что лодки - все работают нестабильно и не во всякую погоду. Активистам Народного фронта пришлось поработать веслами, чтобы добраться в село на лодке местного жителя.

- Я была свидетелем, как к крутому берегу подъехала скорая помощь, фельдшер со своей аппаратурой с трудом спустился к утлой перегруженной лодочке, - говорит местная жительница Валентина Анопко. - А если потребуется везти в город пациента? Как его транспортировать? И совсем трудно представить, как решается этот вопрос, если речка - "ни лед, ни вода". Так у нас называют состояние реки, когда на поверхности ледовая каша. Остров в это время абсолютно недоступен. Медики, помогающие людям в таких отдаленных местах, конечно, герои. Но рассчитывать только на героизм врачей и фельдшеров неправильно, должна работать отлаженная система медицинской помощи.

В Астраханской области немало сел на островах, которые связаны с большой землей паромом, большинство из них находятся в частных руках. В жару у паромов нередко очереди из машин растягивается на километр, а зимой они застывают во льдах. Большая часть паромов служит еще с советских времен, их ресурс выработан давным-давно. Муниципалитету или частнику содержать такое хлопотное хозяйство накладно. Буксиры часто ломаются, не справляясь со льдом.

Как неоднократно жаловались жители островов, паромы рассчитаны скорее на заезжих туристов-рыбаков, чем на сельских жителей. Богатого туриста переправят и ночью, а вот старушку с высоким давлением вряд ли.

Фельдшер Светлана П. так описала свои поездки в село:

- Стою на берегу и кричу, чтобы услышали на острове. Если докричусь до кого-нибудь, приплывут за мной на лодке и переправят. Но бывает, никто не выходит. Это значит, что человек, дозвонившийся ко мне, находится в тяжелом состоянии и не может попросить соседей ему помочь. Мучаюсь потом, пережил ли мой пациент кризис, а сделать ничего не могу. Я начала обучать людей оказывать друг другу элементарную первую помощь. Так делаю не только я, но и другие сельские фельдшеры. Насколько это эффективно, оценить не могу. Но лучше, чем ничего.

Консультация на дистанции

Сельские жители составляют почти треть населения региона. Для них за последние пять лет построено или отремонтировано около 20 ФАПов и врачебных амбулаторий. Теперь эти современные медучреждения составляют резкий контраст с теми, где требуется ремонт, отсутствует вода или оборудование. Но и к новым ФАПам есть существенные замечания.

Многим медицинским учреждениям необходим хотя бы косметический ремонт. На потолке ФАПа в селе Шагано-Кондаковка заметили подтеки, да и как их не заметить, если они перешли на стены. В поселке Успенка здание находится в удручающем состоянии, там не было даже горячей воды. А чтобы добраться до Зорина, где проживают 30 человек, медикам нужна лодка. У ФАПа ее нет. Река в этом месте очень широкая, и в половодье люди остаются один на один со своими проблемами, потому что фельдшеру к ним доступа нет.

Справедливости ради нужно сказать, что нашли и вполне благополучные ФАПы. Так, в числе новых фельдшерско-акушерских пунктов общественники выделили учреждения в селах Новокучергановка и Линейное Наримановского района, которые имеют даже пандусы для маломобильных граждан. В Линейном работают шесть специалистов - настоящая роскошь для сельских медучреждений.

По оценке общественников, большинство проверенных лечебных учреждений недоукомплектованы необходимым медицинским оборудованием, они труднодоступны для маломобильных граждан, нет интернета. На областном уровне экономически целесообразно организовать центры телемедицинских консультаций и мониторинга. Медработники ФАПов могли бы дистанционно консультироваться с терапевтами и врачами узких специальностей. Но это в планах, а насколько они реальны, покажет время. Пока же об интернете в этих селах только мечтают. В реальности сельский фельдшер рассчитывает только на собственные знания и опыт.

ФАП дал трещину

- В большинстве ФАПов лекарства есть, пусть не на 100 процентов, но самые необходимые все-таки имеются, и хранятся они по правилам, - рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ Валентина Анопко. - Все ФАПы в селах оборудованы телефонами с шрифтом Брайля, это положительный момент. Но помещения, в которых расположены медучреждения, зачастую оставляют желать лучшего. В старинном селе Ленино фельдшерско-акушерский пункт весь "дырявый". Однако люди приходят туда, причем не только лечиться, но и увидеться друг с другом, поделиться новостями. Для них это центр общения, ведь больше в этом селе ничего нет. Этот ФАП по-хорошему снести бы и построить новый.

ФАП села Никольского Камызякского района, как оказалось, вообще располагается в постройке 1870 года. Здание настолько ветхое, что медикам и пациентам в нем некомфортно находиться. В таких условиях работать нельзя.

В фельдшерско-акушерский пункт села Ватажного Красноярского района представителям ОНФ попасть и вовсе не удалось. Медперсонал, сославшись на отсутствие согласования их визита, просто не пустил общественников на порог. Однако даже с улицы можно было заметить огромную трещину на стене, казалось бы, нового здания.

Собранный экспертами ОНФ материал о сельском здравоохранении направлен в региональный минздрав, а также внесен на интерактивную "Карту доступности медпомощи". На ресурсе medkarta-onf.ru можно будет найти полную информацию о существующих медицинских объектах, оценке качества и доступности оказания медицинской помощи гражданами и экспертами. В первую очередь, на ней будет отражено состояние медицины в сельских районах России.

Кстати

Согласно утвержденной министерством здравоохранения Астраханской области дорожной карте, до конца года в регионе должно появиться четыре новых ФАПа, в 2019 году к ним прибавятся еще пять, а в 2020 году - тринадцать. Кстати, в Ямном новый ФАП построят в 2020 году. Предполагается обеспечить их квалифицированными кадрами и медоборудованием. Учитывая астраханский климат, новые ФАПы будут оборудованы сплит-системами. Добавим, что при этом всего в регионе требуется порядка 100 новых или отремонтированных ФАПов и врачебных амбулаторий.

Мнение

Инна Ирдеева, председатель комитета Думы Астраханской области по здравоохранению и социальному развитию:

- Действительно, состояние ФАПов удручающее. Многие здания аварийные. И на данный момент принято решение до 2020 года исправить ситуацию и выполнить программу национального проекта.