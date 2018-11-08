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08.11.2018 18:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ребенок попал в реанимацию после ДТП с микроавтобусом в Крыму

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

После столкновения микроавтобуса Renault с забором в селе Низинное Сакского района Крыма шестилетняя девочка попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Сейчас за ее жизнь борются медики.

На Ставрополье в ДТП два человека погибли и трое ранены

Еще пять детей находятся в состоянии средней степени тяжести, и им также оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РК.

Напомним, сегодня утром автомобиль Renault, в котором в Севастополь из Украины ехала семья из восьми человек, врезался в забор из металлопрофиля. От удара машина опрокинулась на бок, у нее вылетели стекла. После этого шесть пострадавших детей в возрасте от 6 до 13 лет госпитализировали в больницу города Саки.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля уснул за рулем. По факту ДТП МВД проводит проверку.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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