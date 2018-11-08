Ростовчанин стал чемпионом мира по тхэквондо среди юношей

Одиннадцатиклассник Георгий Попов из Ростова-на-Дону стал "золотым" победителем по тхэквондо на III Юношеских олимпийских играх. Такое событие произошло впервые в истории донского спорта.

Как рассказал "РГ" тренер чемпиона Павел Хен, очень нелегко было пройти даже отборочный этап, где собрались лучшие тхэквондисты со всего мира. На том этапе от России участвовали шесть человек, и все шесть получили максимальное количество лицензий. Завоевали первое место в общекомандном зачете, выиграв четыре золотые и одну бронзовую медали.

Но главным героем дня стал 17-летний Георгий Попов, воспитанник спортклуба "Грандмастер" и школы олимпийского резерва № 11. Один за другим он выиграл два поединка, а в третьем встретился с сильнейшим спортсменом, чемпионом мира из Южной Кореи, родины тхэквондо. И снова победил.

- Это закономерный результат девятилетнего упорного труда, - говорит тренер. - За это время Георгий стал титулованным спортсменом, с 2012 года вошел в состав Национальной сборной страны, он пятикратный чемпион России. Георгий вырос в большой многодетной семье, у него три младших брата, которые тоже вслед за чемпионом осваивают науку побеждать. "Что этот вид спорта даст ребятам в жизни? Конечно, они смогут постоять за себя, а еще?" - спрашиваю тренера.

А он отвечает, что ошибочно мнение, что тхэквондо - это умение драться. Прежде всего, это воспитание характера, дисциплина, коммуникабельность. Когда человек растет лидером, это всегда поможет в жизни. В столице Олимпийских игр наша команда провела 18 дней октября.

- Мы летели за "золотом", поэтому неделю до соревнований никуда не ходили, тренировались, сосредотачивались на выступлении, - говорит Павел. - Только после выигрыша расслабились - попробовали знаменитые аргентинские стейки, посетили ресторан, где обедали Месси и Марадона.