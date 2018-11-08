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08.11.2018 22:22
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

США ввели новые персональные санкции против РФ по Украине и Крыму

Текст: Александр Ленин

Вашингтон объявил о введении новых ограничительных мер в отношении Москвы в связи с присоединением Крымского полуострова к России и ситуацией в Донбассе.

Санкции коснулись трех физических лиц и девяти организаций. Соответствующий перечень размещен на официальном сайте министерства финансов США.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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В "черном списке" оказались заместитель главы министерства госбезопасности провозглашенной Луганской народной республики Александр Басов, бывший сотрудник СБУ Андрей Сушко и экс-командующий ракетными войсками и артиллерией министерства обороны РФ Владимир Зарицкий.

Среди компаний значатся санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор", АО "Крымтеплоэлектроцентраль", ООО "Гарант-СВ", ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов", ООО "Южный Проект" и санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa. Кроме того, под рестрикции попало министерство государственной безопасности ЛНР.

На Смоленской площади очередные американские санкции назвали неприемлемыми. По словам заместителя главы МИД России Сергея Рябкова, попытки Вашингтон воздействовать на Москву таким образом обречены на провал. Дипломат добавил, что ограничительные меры настолько недейственны, что Россия даже не станет тратить время на их анализ.

В мире США Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Санкции и антисанкции Россия и США
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