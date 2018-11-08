Старейшая гимназия Керчи станет музеем

В Керчи здание бывшей гимназии имени В.Г. Короленко на улице Театральная будет перепрофилировано и после реконструкции станет музеем военной истории. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.

Он уточнил, что сейчас историческое здание находится на балансе города. В конце октября Комитет конкурентной политики провел торги на право разработки проекта реставрации памятника архитектуры. С их победителем Комитет культурного наследия заключил контракт. Согласно его условиям, проект реставрации с учетом заключения Главгосэкспертизы должен быть готов в конце июля 2019 года.

- После реставрации объект культурного наследия однозначно будет приспособлен под музей военной истории, - сообщил Сергей Бороздин. - Так же, как и вас, меня беспокоит судьба красивейшего строения середины XIX века - оно представляет особую ценность для Керчи, является украшением центра города.

Средства на реставрацию бывшей гимназии будут выделены строкой Федеральной целевой программы развития Крыма. Впрочем, мнения керчан о решении использовать здание гимназии под музей разделились: одни считают необходимым после реконструкции вернуть историческое здание гимназии (кстати, еще в 2015 году к учебному заведению собирались пристроить спортзал и пищеблок), другие целиком поддерживают его использование в культурных целях.

Справка "РГ"

Здание гимназии №2 имени В.Г. Короленко было построено в 1873 году, и с тех пор в нем размещалась городская общественная женская гимназия. После революции здание было отдано под школу, а с 1989 года школа имени В.Г. Короленко вновь получила статус гимназии. Поскольку ни в советские годы, ни при Украине памятник архитектуры ни разу капитально не ремонтировался, здание пришло в аварийное состояние, и в начале 2017 года учеников элитного учебного заведения пришлось перевести в другие школы. Новое здание гимназии имени Короленко на 800 человек решено построить в районе Куль-Обинского Шоссе на улице Марата.