За последние годы в Черном море появилось свыше двух десятков новых обитателей, перебравшихся из других регионов мирового океана. А со дна Севастопольской бухты нефтепродукты впору добывать промышленным способом. Об угрозах и проблемах экосистемы "самого синего в мире" моря рассказали крымские ученые.

Рукотворное месторождение

В этом году полуостров стремительно бьет рекорды популярности у туристов. Эксперты туриндустрии прогнозируют без малого 7 миллионов гостей к декабрю. А с вводом железнодорожной части Крымского моста курорт вплотную приблизится к 10 миллионам отдыхающих в год. Ученые предлагают уже сейчас рассчитать предельный уровень нагрузки на экосистему региона и Черного моря в связи с таким наплывом людей.

- В советское время делались расчеты вместимости прибрежной полосы, пляжей, экологической емкости курортов, но потом все это было забыто, - говорит руководитель отдела Института морских биологических исследований РАН Александр Болтачев. - Нужно подготовить и принять соответствующую государственную программу экологической емкости Крыма.

В первую очередь, полагают ученые, необходимо срочно модернизировать систему водоочистки и канализации сточных вод приморских городов и поселков. Она создавалась еще в 70-е, и с тех пор безнадежно устарела. Глубоководные выпуски, по которым стоки сбрасываются в нижние горизонты моря, сейчас похожи на решето. Через дырявые трубы неочищенные воды попадают в прибрежную полосу, создавая питательную среду для развития патогенных микроорганизмов. Проектирование новых очистных сооружений ведется, однако темпы их строительства отстают от развития туриндустрии.

Но очищать только канализационные стоки уже недостаточно, говорят ученые. Нужна фильтрация ливневых вод. Количество автомобилей за последнее десятилетие выросло в арифметической прогрессии, вредные выбросы, утечки топлива с дождями попадают в акваторию. Эта проблема особенно актуальна в Севастополе - городе, равном по численности населения столице Крыма, но расположенном на берегу, где с улиц все естественным образом стекает в море.

- После каждого ливня Артиллеристская бухта покрывается нефтяной пленкой и переливается всеми цветами радуги, - говорит Александр Болтачев.

Еще больше загрязнена главная бухта Севастополя. На момент распада СССР объем нефтепродуктов на ее дне специалисты оценивали в 20 тысяч тонн. Они образовались в результате разливов топлива гражданскими и военными судами за 100 с лишним лет использования акватории. В последнюю четверть века их стало еще больше. После штормов все это поднимается к поверхности, создавая нефтяную пленку.

Не коралловые рифы

В числе других факторов деятельности человека, пагубно влияющих на экосистему Черного моря, ученые называют добычу донного песка и браконьерство. Выемка морского песка ведет к сокращению ширины пляжей и размыванию берегов. Хищническая добыча этого строительного материала в украинские времена стала причиной разрушения Бакальской косы. Сейчас, по данным министерства экологии и природных ресурсов РК, песок добывают у берегов Керченского полуострова. Решено также возродить добычу в акватории озера Донузлав. К счастью, случаев браконьерства в последние годы становится все меньше, отмечают эксперты, но и легальный лов наносит немалый урон природе. Особенно это касается вылова черноморской креветки. В специальные садки с мелкой ячейкой для добычи морских ракообразных попадает много молодой рыбы, которая просто погибает.

Варварское отношение к экосистеме Черного моря на протяжении последних 50 лет привело к потере пояса биоценоза (исторически сложившейся совокупности живых организмов на определенной территории), окружавшего Крым, и естественным образом фильтровавшего морскую воду. Для восстановления природного разнообразия, считают эксперты, необходимо строительство полосы искусственных рифов вдоль побережья, которые станут местом притяжения морских организмов. Особенно это важно там, где берег сложен из мягких пород и море размывает откосы вдоль пляжей, приводя к обрушениям грунта. Примеры такого бережного отношения к природе уже есть.

- У мыса Херсонес берег как раз состоит из таких пород, подверженных разрушению, - рассказал научный сотрудник Института морских биологических исследований РАН Андрей Багаев. - Первоначально были планы построить там волнорезы, залить все бетоном, но потом приняли взвешенное решение: защитная полоса не будет выступать над водой, чтобы не менять естественный ландшафт.

Гости из других морей

Как врачи у постели больного, ученые держат руку на пульсе экосистемы Черного моря, отмечая тенденции, которые пока можно понять только в результате многолетних исследований. Например, за последние десятилетия в акватории у берегов Крыма обнаружено более двух десятков так называемых вселенцев - рыб и морских организмов, попавших сюда из других, порой самых отдаленных уголков планеты. К каким последствиям это приведет?

- За 20 лет наших мониторинговых исследований впервые в Крыму было обнаружено 26 новых видов рыб. Примерно половина из них вселились - это не случайные виды, а уже образовавшие устойчивые популяции, - говорит ихтиолог Александр Болтачев.

Золотистый спар или дорада, атлантический землерой, рыба-бабочка и уж совсем редкая гостья из азиатских тропиков - ядовитая рыба-хирург - вот далеко не полный список "пришельцев". Одни попали сюда с балластными водами кораблей, а такие как дорада, скорее всего, сбежали из садков турецких рыбозаводов у берегов Трабзона.

Существуют и иные тенденции, которые ученые отслеживают, аккумулируя математическую базу данных. К таким относится увеличение температуры морской воды на 0,5 градуса и повышение ее кислотности.

- Есть исследования, подтверждающие повышение температуры моря, хотя другие работы отрицают эту тенденцию, - рассказал Андрей Багаев. - Если глобальное потепление захватит планету, в Черном море мы его почувствуем. С физической точки зрения это может изменить циркуляцию моря.

Повышение кислотности морской воды ученые связывают с увеличением концентрации в ней газов. Это чревато разрушением панцирей морских организмов. Но однозначно делать какие-то выводы пока преждевременно, считают эксперты. Сценарий развития событий может быть как пессимистическим, так и оптимистическим. Более важным в данный момент, полагают ученые, становится резкий отклик на те климатические, атмосферные изменения, которые происходят сейчас в центре евразийского материка и над Атлантикой. Их эхом в бассейне Черного моря могут стать более частые штормы и сильные ветры.

И все же, несмотря на целый ряд серьезных проблем, экологическое состояние черноморского бассейна остается гораздо более благоприятным, чем, например, в соседнем средиземноморском регионе. Секрет - в уникальной экосистеме этого живого организма.

- У берегов Черное море довольно грязное во многих местах. Но парадокс заключается в том, что в средней части оно самое чистое среди морей средиземноморского бассейна, - говорят ученые. - Сероводородная зона нас спасает, потому что там очень агрессивная среда, которая хранит все загрязняющие вещества.

Справка "РГ"

В Черном море обитает 2500 видов животных. Из них 500 видов одноклеточных, 160 видов позвоночных - рыб и млекопитающих, 500 видов ракообразных, 200 видов моллюсков. Из птиц распространены чайки, буревестники, утки-нырки, бакланы и некоторые другие виды. Млекопитающие представлены тремя видами дельфинов (белобочкой, афалиной и азовкой), а также белобрюхим тюленем.

Между тем

По данным первой изданной "Морской Красной книги" и результатам исследования загрязнения водоемов нефтепродуктами, в карте опасных регионов Черное море занимает одно из первых мест по количеству отходов. 20 стран Европы загрязняют своими отходами Черное море, в том числе через Дунай, Прут и Днепр, причем основная нагрузка ложится на северо-западную, наиболее мелководную его часть, где зарождается 65 процентов всех живых организмов и расположены основные нерестилища.