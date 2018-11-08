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08.11.2018 10:24
Проект: В регионах

В Адыгее обсудили повышение инвестиционной привлекательности РА

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в заседании круглого стола по вопросам развития инвестиционной привлекательности Адыгеи.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

В обсуждении также приняли участие члены Кабинета министров РА, депутаты, ученые, представители предпринимательского сообщества.

Основным спикером дискуссии стала профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ им. Ломоносова Наталья Зубаревич, которая прибыла в регион по приглашению руководителя Адыгеи.

В ходе заседания глава РА обозначил ряд аспектов развития республики, которое характеризуется стабильной ситуацией в экономике и социальной сфере. Макроэкономические показатели демонстрируют положительную динамику. Об этом свидетельствовали и основные данные исследования регионального развития, представленные Натальей Зубаревич.

Фото: Алексей Гусев
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Так, рост объема инвестиций в основной капитал в республике за 2017 год составил 107,4 процента при среднероссийском уровне в 104,4 процента. Одним из основных драйверов экономического роста в регионе названы промышленный и агропромышленный секторы экономики. За 2017 год индекс промышленного производства составил 103,5 процента. Динамика сохраняется - по итогам 9 месяцев 2018 года этот показатель уже достиг 103 процентов.

"С точки зрения промышленности и АПК Адыгея неплохо преодолела кризис 2016 года. Более того, регион показал серьезный рост валового регионального продукта. Прослеживается важная позитивная тенденция, которая в отличие от многих других регионов характерна для Адыгеи, - после кризиса республика год за годом показывает рост экономики", - отметила Наталья Зубаревич.

Обобщая основные статистические данные социальной и финансовой политики, профессор поинтересовалась действующими в регионе управленческими механизмами, которые позволяют сохранить в республике рост доходов населения, устойчивую ситуацию на рынке труда. По словам докладчика, уровень безработицы повышенный, но меньше, чем в других республиках Юга России. При этом кризисного роста не наблюдается. Отношение показателя душевого дохода к прожиточному минимуму существенно выросло.

Зубаревич дала ряд рекомендаций по сохранению данной тенденции, дальнейшему сокращению доходного неравенства, повышению инвестиционной привлекательности и указала на преимущества регионов, участвующих в агломерациях. Свои предложения высказали и представители предпринимательского сообщества. Многие из них касались трудовых ресурсов и подготовки кадров для нужд экономики региона.

"За последнее время Адыгея показала себя как устойчивый регион, который может самостоятельно зарабатывать средства, привлекая инвестиции, используя преимущества своего географического положения, природно-климатические особенности. Мы гордимся своими достижениями. Главное, что у нас есть потенциал, и республика нацелена на его эффективную реализацию", - отметил Мурат Кумпилов.

В завершение Мурата Кумпилов поблагодарил Наталью Зубаревич за проведенный комплексный анализ социально-экономического развития региона и рекомендовал членам Кабинета министров учесть все предложения ученого для правильного прогнозирования дальнейших управленческих шагов по наращиванию темпов развития региона.   

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