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08.11.2018 12:34
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Богатырь в упряжке

В Алуште уральский силач протащил 25 метров грузовик со щебнем
Текст: Полина Евстигнеева
Российская газета - Неделя - Крым №7714 (251)
В Алуште в федеральном спортивном центре "Крымский" состоялась первая Всероссийская спартакиада по национальным видам спорта тюркоязычных народов России.
Эльбрус Нигматуллин протащил груженый щебнем грузовик 25 метров. Фото: Пресс-служба федерального спортивного центра "Крымский" Эльбрус Нигматуллин протащил груженный щебнем грузовик 25 метров. Фото: Пресс-служба федерального спортивного центра "Крымский"
Эльбрус Нигматуллин протащил груженный щебнем грузовик 25 метров. Фото: Пресс-служба федерального спортивного центра "Крымский"

В ней приняли участие борцы и лучники из Башкирии, Татарстана, Кабардино-Балкарской республики, Карачаево-Черкесской республики, Дагестана, Москвы и Московской области, Калининграда, Тюмени и Екатеринбурга. Также прошли состязания по национальной борьбе на поясах, перетягиванию каната и стрельбе из традиционного лука.

Впервые жители и гости Крыма смогли увидеть показательные выступления в дисциплине track-pull (буксировка грузовика в упряжке с помощью каната) от обладателя титула самого сильного человека планеты Эльбруса Нигматуллина.

Фото: Пресс-служба Керченского горсовета
В Крыму силачи сдвинули паром весом 2000 тонн

Челябинский силач - рекордсмен России в тяге транспортных средств: сцепки из двух автобусов весом 29,4 тонны на 10 метров и речного сухогруза "Нагатино" весом 760 тонн на 20 метров. На крымской земле Нигматуллин подтвердил свое реноме - грузовик со щебнем весом 26 тонн он протащил на глазах у сотен зрителей. Канат, прикрепленный к грузовику, натянулся как струна, а сам атлет, сконцентрировавшись под крики болельщиков до предела, сначала сдвинул махину с места, а потом отбуксировал ее в упряжке на 25 метров.

- В жизни не видел такого напряжения! - оценил рывок житель Уфы Раис Габитов. - Уникальность Эльбруса в том, что у него выносливая сила и он "марафонец" среди силачей. Обычный силовой экстрим-спортсмен может развивать супермощность на 5-10 секунд, а Эльбрус способен работать на пределе и полминуты, и минуту. Поэтому в truck-pull он один из лучших в мире.

- Зачастую, когда я иду на рекорд, приходится ориентироваться на свои же достижения, - отметил спортсмен после своего показательного выступления. - За последние 10-15 лет в России вес 26 тонн буксировал только я. Здесь по времени получилось чуть дольше, чем планировалось - 41 секунда вместо 30. Тем не менее, учитывая выбранный вес, результат удачный. Зарубежные спортсмены в track-pull чаще всего тянут грузовики весом всего лишь в 15 тонн.

Спорт Виды спорта Экстремальный спорт Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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