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08.11.2018 14:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани студентка создала интернет-магазин для продажи наркотиков

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)

В Астрахани 19-летняя студентка одного из городских колледжей организовала интернет-магазин для торговли наркотиками и запрещенными препаратами. Однако, предприимчивую девушку задержали сотрудники полиции.

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В поле зрения сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков девушка попала после проверки оперативной информации о том, что в Советском районе города орудует сбытчик запрещенных препаратов.

По словам следователя отдела полиции № 1 МВД России по Астрахани Марии Магатиной, подозреваемая училась на третьем курсе одного из колледжей и "имела широкий круг общения, в том числе была знакома с наркозависимыми лицами". Дабы еще больше увеличить клиентскую базу, она открыла интернет-магазин и зарегистрировала там несколько учетных записей. Товар покупателям она передавала через закладки или вручала свертки лично в руки.

Расследование уголовного дела завершено, и направлено в прокуратуру Советского района для утверждения обвинительного заключения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Борьба с наркотиками
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