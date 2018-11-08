В Астрахани студентка создала интернет-магазин для продажи наркотиков

В Астрахани 19-летняя студентка одного из городских колледжей организовала интернет-магазин для торговли наркотиками и запрещенными препаратами. Однако, предприимчивую девушку задержали сотрудники полиции.

В поле зрения сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков девушка попала после проверки оперативной информации о том, что в Советском районе города орудует сбытчик запрещенных препаратов.

По словам следователя отдела полиции № 1 МВД России по Астрахани Марии Магатиной, подозреваемая училась на третьем курсе одного из колледжей и "имела широкий круг общения, в том числе была знакома с наркозависимыми лицами". Дабы еще больше увеличить клиентскую базу, она открыла интернет-магазин и зарегистрировала там несколько учетных записей. Товар покупателям она передавала через закладки или вручала свертки лично в руки.

Расследование уголовного дела завершено, и направлено в прокуратуру Советского района для утверждения обвинительного заключения.